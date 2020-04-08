Гороскоп на 9 квітня за картами Таро: кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 9 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Леви та Тельці. А ось Стрільці в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Маг

У життя Овнів прийшов період стабільності. Головне – не вступати в конфлікти з колегами. Стосунки з близькими будуть як ніколи гармонійними.

Телець – Імператор

Тельці, якщо у вас була запланована серйозна розмова з керівництвом, карти говорять, що 9 квітня – ідеальний для цього день. Ви зможете легко переконати в своїй правоті всіх, кого забажаєте.

Близнюки – Колісниця

9 березня одиноким Близнюкам випаде шанс налагодити своє особисте життя. Головне – дивіться по сторонам. Карти кажуть, що ваша друга половинка десь поруч. А Близнюки в парі проведуть прекрасний вечір у компанії коханої людини.

Рак – Сила

Сприятливий день для того, щоб приділити час своєму здоров'ю. Також чудовий період для вирішення давно запланованих справ. Тільки не варто ділитися своїми планами з колегами.

Лев – Сонце

9 квітня – сприятливий день для Левів у багатьох сферах. Однак, якщо ви хочете, щоб все складалося якнайкраще, доведеться брати ініціативу в свої руки.

Діва – Трійка жезлів

Вдалий час для покупок. Не відмовляйте собі в тому, про що довго мріяли. 9 квітня Діви будуть сповнені сил, але важливо застосувати їх з користю. Також карти рекомендують контролювати свої емоції.

Терези – Дев'ятка жезлів

Терези 9 квітня можуть особливо гостро відчути незадоволеність собою або тим, що вас оточує. Вам треба відпочити. Не варто звалювати на себе занадто багато зобов'язань.

Скорпіон – Туз кубків

Скорпіони, прийшов час діяти! 9 квітня ризик буде не тільки виправданий, але і винагороджений в недалекому майбутньому. Можливі проблеми у стосунках з партнером.

Стрілець – Десятка кубків

Стрільцям слід 9 квітня обережно підходити до виконання будь-яких справ і стежити за своїми словами. Можуть виникнути несподівані проблеми на роботі. Також день може піднести неприємні сюрпризи в особистому житті.

Козеріг – Дама кубків

9 квітня Козерогам карти рекомендують зайнятися реалізацією своїх планів. Можливо, у вашому житті з'явиться людина з минулого. Не варто їй довіряти. Не виключено, що у неї корисливі цілі.

Водолій – П'ятірка денарієв

Ділові зустрічі та переговори закінчаться для вас добре, якщо ви навчитеся слухати і будете враховувати думку інших. Увечері можлива приємна звістка від близької людини.

Риби – Король денарієв

День зажадає від Риб особливої концентрації уваги, а робота – зусиль. Не найкращий час для фінансових операцій.

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