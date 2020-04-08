Гороскоп на 9 квітня: як уникнути конфліктів Терезам, Ракам і Козерогам

Гороскоп на 9 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Цей день стимулюватиме ваші бажання і почуття. Багатьом вдасться поліпшити особисте життя і досягти більшого взаєморозуміння у стосунках. З іншого боку, можуть виникнути сумніви, пов'язані з обговоренням важливих питань. Намагайтеся частіше довіряти інтуїції і розв'язувати будь-які проблеми в міру їх надходження.

Овен

Не починайте цей день з дуже високих очікувань від інших. Займіться своїми справами, а не чекайте, поки люди відчують, чого потребуєте. Розв'язання будь-яких проблем дасться легше, якщо почнете краще прислухатися до власної інтуїції.

Телець

Це гарний час для роботи і бізнесу. Сьогодні вдасться виявити, що особисті дії приносять найбільшу користь завдяки рішучості та самовідданості. Також ви зможете усвідомити цінність деяких речей, проявивши більше терпіння і спокою.

Близнюки

Сьогодні будь-які дисбаланси і недоліки можуть бути занадто перебільшеними. Проте ця орієнтація виявиться досить ефективною, якщо застосувати її до розв'язання проблем. Приділіть увагу тим речам у своєму житті, які необхідно виправити.

Рак

Цього дня ви станете занадто чутливими до конфліктів у соціальному або романтичному житті. Емоції будуть складними і, можливо, навіть бунтарським. Проте постарайтеся використати їх конструктивно. Наприклад, займіться творчістю.

Лев

Це невдалий час для нових починань або якихось ризикованих дій. Протягом дня у вас можуть виникати суперечливі почуття і бажання. Постарайтеся максимально спростити будь-які завдання і приділіть увагу своїм духовним потребам.

Діва

Сьогодні вдасться відчути сильну впевненість в своїх амбітних цілях, довгострокових планах і обов'язках. Проте краще не покладайте великі надії на інших, так як люди можуть чинити опір і суперечити вашим бажанням.

Терези

Сьогодні ви можете почуватися трохи схвильованими. Найімовірніше, це буде пов'язано з якимись внутрішніми конфліктами. Постарайтеся зосередитися на улюблених проєктах, навчанні або творчих заняттях, проявляючи терпіння і спокій.

Скорпіон

На початку дня може з'явитися відчуття якогось поспіху, але якщо ви трохи сповільнитеся, помітите, що плани розвиваються в розумному темпі. Будьте спокійними і розслабленими. Відчуття гармонії зі своїми рішеннями дозволить краще насолодитися моментом.

Стрілець

Постарайтеся трохи відпочити від звичайної рутини, щоб емоційно перезарядитися. Це вдалий час для зміни розпорядку дня, якщо він занадто перевантажений. Також ви можете відчути раптове бажання відновити з кимось втрачений зв'язок.

Козеріг

Початок сьогоднішнього дня може здатися трохи дивним. Особисті стосунки включатимуть в себе перетягування канату на емоційному рівні. З іншого боку, ви відчуєте величезну енергію для генерації ідей і планів, що надихне на сміливі вчинки.

Водолій

Сьогодні з'явиться гостра необхідність виконати багато обов'язків. Проте ви будете схильні часто відволікатися на свої почуття. Слідкуйте за тим, щоб вони жодним чином не керували вашими діями. Проявіть свій талант і винахідливість.

Риби

Цього дня виникне бажання позитивних змін. Намагайтеся максимально використовувати свої таланти і здібності, а також будьте впевненими в собі. Це гарний час, щоб уникнути повсякденної рутини, насолодитися цікавими бесідами і вивчити щось нове.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!