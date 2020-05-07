Гороскоп по картах Таро на 8 травня для всіх знаків Зодіаку попереджає про сильний вплив зірок на здоров'я і інтимне життя. Деякі знаки, наприклад Рак і Терези зможуть обернути цей вплив небесних тіл на свою користь, інші ж можуть постраждати.

OBOZREVATEL пропонує ексклюзивний гороскоп Таро на п'ятницю, 8 травня, для кожного знака Зодіаку індивідуально.

У розкладі використана сучасна колода "78 дверей" італійських ілюстраторів П'єтро Аллієго і Антонелли Платано.

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Овен – Паж Мечів

Схоже, сьогодні завданням номер один для вас стане приховування якихось фактів. Або навпаки – ви будете занадто відверті, і недоброзичливець захоче скористатися інформацією, яку так легковажно надали. Яку роль грати – спостерігача або об'єкта спостережень – вибирати вам. У будь-якому випадку, будьте обережними в словах.

Телець – Сила

Ця карта символізує приборкання пристрастей і підпорядкування їх своєму Вищому Я. Сьогодні вам доведеться проявляти силу волі, чітко розмежовувати, що ви приймаєте, а що – відкидаєте. У вас також може з'явитися можливість панувати над кимось. Головне – не переборщіть з тиском і не перетворюйтеся на приборкувача левів.

Близнюки – Королева Мечів

Перед вами карта подвійності. Людина розривається між голосом розуму і почуттями, між раціональним і ірраціональним, між сном і дійсністю. Прийняття рішень сьогодні може стати для вас справжньою проблемою. Таро рекомендують вийти зі стану трансу і чітко визначитися з напрямком руху.

Рак – Вежа

М'яко кажучи, не найкраща карта в колоді. Але, незважаючи на страшну картинку, вона вказує на еволюційні зміни. Щось може валитися, причому, дуже швидко. Але це очищення необхідно. Старий будинок потрібно знести, щоб з'явилося місце для будівництва нового.

Лев – Лицар Мечів

Сьогодні ви можете опинитися в ситуації, коли ви б"єтесь об зачинені двері. Ви сильні, цілеспрямовані, мотивовані, але – все марно. Таро пропонують вам обрати більш тонку, дипломатичну тактику. По-перше, визначитеся, чи потрібні вам ці двері? По-друге, озирніться навколо – напевно поруч є інші, відкриті.

Діва – Король Жезлів

Сьогодні ви будете проявляти свої лідерські якості. Люди будуть йти за вами, прислухатися до вас, довіряти. Не бійтеся вести за собою і бути на чолі процесу. Необхідні якості для цього у вас є. Але тільки не переборщіть з самооцінкою.

Ваги – Сонце

Одна з кращих карт колоди. Успіх, задоволення, визнання, багатство, велич – все в ній. Скористайтеся цим днем, щоб закласти насіння своїх майбутніх перемог. Почніть якусь справу, народіть ідею, заведіть нове знайомство – в майбутньому це дасть хороший результат.

Скорпіон – Четвірка Чаш

Це символ остогидлого побуту. Робота, дім, телевізор, кіно, чіпси, робота, будинок, телевізор... У вас може скластися враження, що ви кожен день проживаєте День бабака. Якщо вам це дійсно набридло, сьогодні – найкращий час, щоб вирватися з цієї тимчасової петлі. Здійсніть щось неординарне і дайте, нарешті, вихід своїм почуттям!

Стрілець – Десятка Чаш

Сьогодні ви будете на піку позитивних емоцій. Щастя, радість, натхнення, любов – ви будете переповнені почуттями. Сьогодні ви можете завершити якусь справу найкращим чином або істотно поліпшити відносини з кимось. Скористайтеся цим подарунком долі!

Козеріг – Четвірка Мечів

Ви вперто не хочете чогось бачити. Вам здається, що ситуація під контролем, але насправді це не так. Ви повністю покладаєтеся на холодний розрахунок, але всередині вас панує хаос, сум'яття і емоційна порожнеча. Ви забули, що означає любити. Таро рекомендують: зніміть ці окуляри, прийміть світ таким, яким він є, поверніться до життя.

Водолій – Сімка Чаш

Сьогодні ви можете відчути емоційний дискомфорт. Неясні страхи, сумніви, побоювання та інше здатні загнати вас в якийсь ілюзорний світ, світ мрій, де безпечно і затишно. Таро рекомендують діяти інакше: подивитися в очі власним страхам і почати перемагати.

Риби – Диявол

Не лякайтесь. Ця карта – всього лише про сильну прихильність або залежність. Сьогодні ці поняття можуть актуалізуватися для вас. Таро рекомендують задатися питанням: рабом чого або кого я є? Чи є щось, від чого я не вільний? Щира відповідь позбавить вас від цих ланцюгів.

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