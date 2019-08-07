Гороскоп на 8 серпня 2019 по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 8 серпня 2019 року, по картах Таро пророкує більшості знаків Зодіаку насичений на складності день. Левів і Овнів буде кидати з крайності в крайність, а Ракам і Дівам слід добре відпочити.

OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп за розкладом Таро.

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ОВЕН - Вісімка жезлів

Вісімка Посохів – карта великої сили і швидкості. Ця енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або скоріше з вашими ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні. Ви добре працюєте і всі ваші цілі – у вас у руках.

ТЕЛЕЦЬ – Трійка кубків

Вітайте день, що наступив, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам. Найкраще буде розділити цю радість із вашими близькими і друзями.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайдете внутрішню рівновагу. Ця карта віщує безсумнівний успіх задуманого, причому незалежно від сфери діяльності.

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може відноситися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час – можемо плисти проти течії. Вам варто зробити вибір і зважитися піти на зустріч своїй долі.

ЛЕВ - Лицар жезлів

Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все й одразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани. Якщо ваші емоції вимагають виходу, підберіть для них відповідні підмостки.

ДІВА - Місяць

З карти на нас дивляться собака і вовк. У вовка погляд злісний, у собаки – добрий. Ці звірі символізують два різних ставлення до підсвідомості. У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань. Ви сліпо бредете в майбутнє, спіткаючись на кожному кроці. Вам потрібно вийти на сонячне світло і знайти сенс для руху вперед.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

8 серпня ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Вам потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль. Карта також вказує, що вирощене вами тепер може рости саме, не вимагаючи вашої постійної уваги.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь у спогади – робіть усе, щоб дати своєму розуму відпочити від проблем. Зоряне небо на мапі говорить про безмежність творчого потенціалу для того, хто знає основне правило людської природи.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння (тобто інерцію, з якою боремося ми всі) чистою силою волі.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць.

РИБИ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є гарним описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя. Без цієї енергії життя було б зведене до простого виживання.

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