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Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: що пророкують карти Таро

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Гороскоп на завтра, 8 квітня по картах Таро обіцяє Ракам і Скорпіонам підняти завісу над питанням, що вас давно турбує. Овнам і Водоліям варто бути обережними – різкі кроки призведуть до негативних наслідків.

OBOZREVATEL пропонує ексклюзивний гороскоп на середу для кожного знака Зодіаку за розкладом Таро.

Для визначення прогнозу на 8 квітня була використана колода "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

Рixabay

Овен – Четвірка Чаш

Гороскоп для Овнів приготував мрійливий день. Ви з легкістю випадете з реальності і поринете у власні ілюзії, що допоможе не тільки абстрагуватися від напруженої ситуації, що склалася в світі, та упорядкувати власні думки.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Телець – Шістка Посохів

Гороскоп обіцяє Тельцям в середу справжній тріумф. Ймовірно, ви довго йшли до певної мети і нарешті зуміли досягти бажаного. Головне, що радять карти – не упустити свій шанс зробити завершальний крок. Якщо виявите кмітливість – отримаєте ще і щедру нагороду.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Близнюки – Королева Мечів

Вам випала дуже цікава карта. Вона – про прагнення до ідеалу і про боротьбу за незалежність. Сьогодні ви можете зробити реальні кроки, щоб отримати більше свободи – перш за все, в плані прийняття рішень. Методично ви будете розривати один за одним ланцюги, що сковують ваші рухи. Можливо, досягнете успіху, але однодумців і просто друзів у вас стане менше. Варто просто правильно розставити пріоритети.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Рак – Шістка Чаш

Ракам 8 квітня доля дасть життєво важливий сигнал. Ймовірно, це допоможе розібратися із загадками, які нависають над вами вже тривалий час. Гороскоп радить ретельно попорпатися у своїх спогадах. Саме минуле має пролити світло на невідоме і вплинути вже на найближче майбутнє. Не упускайте жодної деталі – навіть дрібниці в кінцевому підсумку можуть мати величезне значення.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Лев – Король Чаш

Гороскоп для Лева на середу передрікає серйозний день. Особливо напруженим буде його перша половина. Вам доведеться балансувати між декількома терміновими завданнями і проханнями, і при цьому кожне з них матиме однаково сильне значення. Вихід тільки один – делегувати частину зобов'язань іншій людині, але тоді і прибутком, і похвалою теж доведеться з ним ділитися.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Діва – Четвірка Монет

Дівам варто переглянути своє ставлення до матеріальних цінностей. Швидше за все, ви зациклилися на грошах і перестали відчувати те, що життя в даний час абсолютно не спирається на матеріальні блага. Гороскоп для Дів радить приділити увагу своєму внутрішньому стану і самопочуття. Увечері буде корисно помедитувати.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Терези – Двійка Посохів

Терези довгий час наполегливо працюють для того, щоб довести свою значимість іншим людям. Це може стосуватися як робочих питань, так і особистого життя. Однак варто розуміти, що занадто нав'язливе бажання бути "на коні" може зіграти з вами злий жарт. Гороскоп радить дозувати своє завзяття.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Скорпіон – Трійка Чаш

Скорпіонам варто трохи зменшити навантаження. Ви багато працюєте і переживаєте, що в цілому негативно впливає на самопочуття. Гороскоп на завтра, 8 квітня радить трохи призупинитися і перевести дух. Без вашої участі нічого не розвалиться, але зате інші зрозуміють, наскільки важлива ваша присутність. Приділіть час собі і займіться улюбленою справою.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Стрілець – Лицар Монет

Цей день ви присвятіть активних дій. Гороскоп для Стрільців на сьогодні говорить, що ви можете з головою зануритися в роботу. Причому, прийшов час по-справжньому взятися за справу – ця карта говорить про необхідність реальних, а не віртуальних кроків для досягнення мети.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Козеріг – Туз Монет

Козерогам 8 квітня буде везти, як ніколи раніше. Ви завоювали глибоку прихильність долі, тому вона буде допомагати вам у вирішенні будь-яких труднощів найближчим часом. При цьому гороскоп все ж не радить вам пускати все на самоплив. Постарайтеся з боку контролювати будь-яку ситуацію, але не припиняйте довіряти інтуїції.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Водолій – Дев'ятка Монет

Вам випала карта тотального задоволення. Вам здасться, що все в житті буде вам піднесено без особливих зусиль. З одного боку це допоможе розслабитися, з іншого ж – ви втратите почуття реальної відповідальності за власне життя. А це вже загрожує небезпечними наслідками. Будьте максимально обережні і завбачливі.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

Риби – Вісімка Мечів

Вам випала дуже складна карта. Якщо коротко, то вона – про руйнування ілюзій. У цей день може скластися ситуація, яка змусить вас кардинальним чином змінити свій погляд на речі, на світ і на своє місце в ньому. Швидше за все, Риби виявляться неготовими до таких змін, однак іншого виходу, крім як змиритися і пристосуватися до тимчасових труднощів – не існує. Якщо виявите покірність – в остаточному підсумку тільки виграєте. А заодно і збережіть сили для подальших звершень.

Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків Зодіаку: про що говорять карти Таро

magiachisel.ru

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Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
Астрологічний прогноз
Теги
Таро гороскоп 2020
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