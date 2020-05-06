Гороскоп на 7 травня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Гороскоп на 7 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Терези та Скорпіони. А ось Риби в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: neboagency.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 7 травня на вашому шляху можуть з'явитися несподівані перешкоди. Сприймайте їх, як хороший урок. Також не варто боятися просити про допомогу. Якщо відчуваєте, що не впевнені в якомусь рішенні, порадьтеся з близькими.

Телець – Зірка

Карти Таро кажуть, що на Тельців 7 травня чекають приємні клопоти. Представники цього знака зможуть з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Близнюки – Лицар Мечів

7 травня на перший план вийдуть ваші фінансові питання. Ви захочете більше заробити та будете всілякими способами шукати додатковий заробіток.

Рак – Вежа

День буде дуже насиченим. Постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу та відновити сили.

Лев – Правосуддя

Карти Таро радять Левам 7 травня бути обережними зі здоров'ям. В першу чергу уникайте стресових ситуацій, адже вони можуть стати головною причиною поганого самопочуття.

Діва – Світ

Забудьте про все, що турбувало вас останнім часом. Тому що починаючи з 7 травня ситуація обов'язково зміниться в кращу сторону.

Терези – Колесо Фортуни

7 травня Терезам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Скорпіон – Паж Кубків

Скорпіони, вас 7 травня чекає монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Стрілець – Верховна Жриця

Легкість буде супроводжувати Стрільців в цей день. Цілком ймовірно, що саме 7 травня вам вдасться прийняти рішення, яке кардинально змінить звичний хід речей в кращу сторону.

Козеріг – Закохані

Для Козерогів пора зближення і романтики. Тим, у кого є пара – рекомендується влаштувати незабутній вечір з коханою людиною.

Водолій – Колісниця

Карти Таро кажуть, що Водоліям варто бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Риби – Четвірка Жезлів

Перепалка з керівництвом може вас вивести з колії. Продовжуйте вірити в себе і свої ідеї, так вам буде простіше не порушити дані собі обіцянки та дійти до мети.