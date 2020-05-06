Гороскоп на 7 травня: час раптових відкриттів для Близнюків, Терезів і Овнів

Гороскоп на 7 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Повний місяць, який настане сьогодні о 13:46, може пробудити інтуїцію та уяву. Цього дня ви відчуєте впевненість, завзятість і готовність внести необхідні зміни в своє життя. Однак постарайтеся врахувати підтримку, потреби та бажання інших людей, щоб досягти балансу в стосунках. Крім того, уникайте надмірної емоційності, викликаної новими відкриттями.

Овен

Повний місяць допоможе вам відкрити очі на деякі важливі речі. Якщо почувалися некомфортно через якусь ситуацію, людину, гроші або звички, настав час усвідомити необхідність відсторонитися або досягти кращого балансу.

Телець

Цього дня необхідно розібратися з особистими почуттями і потребами, щоб внести важливі зміни в своє життя. Розмови з партнером можуть вказати на деякі серйозні речі, які призведуть до поворотного моменту в стосунках.

Близнюки

Якщо ви незадоволені роботою, здоров'ям або стосунками, сьогодні відчуєте сильне розчарування. З іншого боку, це може підштовхнути до нових відкриттів і внесення важливих змін. У вас з'явиться бачення того, як поліпшити повсякденне життя.

Рак

Повний місяць спонукатиме вас потурати своїм почуттям, ділитися творіннями і демонструвати радість. Крім того, це час важливих відкриттів. Дружба може досягти переломного моменту, якщо ваші емоції здадуться переповненими.

Лев

Якщо ви приділяли багато уваги робочим обов'язкам, довгостроковим цілям або амбіціям, настав час зосередитися на своєму внутрішньому світі, сім'ї, безпеці та комфорті. Цей день може вказати на поворотний момент у стосунках.

Діва

Незважаючи на те, що атмосфера сьогоднішнього дня буде трохи хаотичною, ви визнаєте необхідність краще керувати своїми справами, а також цінність підтримання контакту з людьми. Крім того, з'явиться нове бачення особистих інтересів, навчання або проєктів.

Терези

Це гарний час для дій і відкриттів, які сприяють більшій незалежності, безпеці та зрілості. Йдеться про раптове усвідомлення того, що вам потрібно, а також про те, як цього домогтися. Головне – будьте сміливими і впевненими в собі.

Скорпіон

Якщо ви незадоволені чимось у своєму житті, зараз саме час відчути мотивацію і внести необхідні зміни. Повний місяць може пробудити приховані почуття та емоції, які призведуть до важливих відкриттів або поворотних моментів.

Стрілець

Сьогодні виникне нове бачення щодо якоїсь справи, людини або проєкту. Якщо ви проводите багато часу, приділяючи увагу роботі або матеріальним речам, потреба у відпочинку і відновленні сил значно збільшиться.

Козеріг

Настав час нагадати собі, що ви не самотні. Повний місяць посилить емоції, пов'язані з дружбою, стосунками і сімейним життям. Крім того, використайте силу цього дня, щоб ставити нові цілі та будувати довгострокові плани.

Водолій

Сьогодні у вас з'явиться чіткіше бачення того, куди рухатися далі. Можливо, доведеться проявити ініціативу або зайнятися проєктом, який вимагає підвищеної відповідальності. Однак за свої знання, надійність і досвід ви отримаєте заслужене визнання.

Риби

Це сприятливий час для обміну ідеями, планами або переконаннями. Сьогодні може виникнути сильне бажання змінити повсякденне життя, особливо, якщо ви довгий час ігнорували свої потреби. Шукайте нові перспективи і різні способи самовираження.

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