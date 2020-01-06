Гороскоп на 7 січня: яке Різдво чекає Левів, Овнів, Раків та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 7 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому світить приємне і спокійне Різдво, а кому належить неабияк похвилюватися? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: vseua.info

Овен

В цей прекрасний день представникам цього знаку Зодіаку гороскоп обіцяє "зелене світло" на будь-які задумані ними плани. Ви зможете домогтися всього, а допомогк вам близькі вам люди.

Телець

Тельці продовжують будувати плани на найближчі тижні після виходу з новорічної "сплячки". Ви стоїте на порозі великих життєвих змін. Не лякайтеся змінитися - це на користь.

Близнюки

Близнюкам ж надійде вкрай приваблива пропозиція. Ви можете відмовитися від неї, якщо злякалися, але перспективи можуть виявитися просто казковими. Тому подумайте.

Рак

У Раків 7 січня пройде під знайомий метушні і занепокоєння. Здається якась невирішена проблема не дає вам спокійно насолоджуватися святом. Можливо ви зможете її вирішити саме у вівторок?

Лев

Якщо Левам захочеться відверто поговорити з близькими, то краще вибрати для цього інший день. 7 січня вас можуть не почути і це призведе до образ.

Діва

У Дів настає сприятливий період в житті. Ваші проблеми скоро вирішаться, а натомість доля підкине нові цікаві можливості.

Терези

Гороскоп обіцяє вдалі покупки і подарунки. Тільки не витрачайте занадто багато, скоро гроші можуть вам стати в нагоді. День підходить для активного відпочинку.

Скорпіон

Прекрасний день, ви отримаєте все, що бажаєте, але не радьтеся з іншими людьми. Вони зіб'ють вас з вірного шляху.

Стрілець

Вдалий день, щоб поговорити з близькими відверто і залишити старі образи в минулому.

Козеріг

Зірки радять уникати гучних вечірок і заходів, а ось друзів на чаювання запросіть.

Водолій

Водоліям гороскоп на 7 січня рекомендує бути обережніше навіть з самі близькими людьми. Краще не будьте надмірно відверті, якщо не хочете проблем.

Риби

У Риб настає період любові. Якщо ви вже знайшли свою другу половинку, то значить у вашому сімейному житті настає ідилія. Одиноким Рибам світять перспективні знайомства.

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