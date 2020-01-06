Гороскоп на 7 січня: яке Різдво чекає Левів, Овнів, Раків та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 7 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.
Кому світить приємне і спокійне Різдво, а кому належить неабияк похвилюватися? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.
Фото: vseua.info
Овен
В цей прекрасний день представникам цього знаку Зодіаку гороскоп обіцяє "зелене світло" на будь-які задумані ними плани. Ви зможете домогтися всього, а допомогк вам близькі вам люди.
Телець
Тельці продовжують будувати плани на найближчі тижні після виходу з новорічної "сплячки". Ви стоїте на порозі великих життєвих змін. Не лякайтеся змінитися - це на користь.
Близнюки
Близнюкам ж надійде вкрай приваблива пропозиція. Ви можете відмовитися від неї, якщо злякалися, але перспективи можуть виявитися просто казковими. Тому подумайте.
Рак
У Раків 7 січня пройде під знайомий метушні і занепокоєння. Здається якась невирішена проблема не дає вам спокійно насолоджуватися святом. Можливо ви зможете її вирішити саме у вівторок?
Лев
Якщо Левам захочеться відверто поговорити з близькими, то краще вибрати для цього інший день. 7 січня вас можуть не почути і це призведе до образ.
Діва
У Дів настає сприятливий період в житті. Ваші проблеми скоро вирішаться, а натомість доля підкине нові цікаві можливості.
Терези
Гороскоп обіцяє вдалі покупки і подарунки. Тільки не витрачайте занадто багато, скоро гроші можуть вам стати в нагоді. День підходить для активного відпочинку.
Скорпіон
Прекрасний день, ви отримаєте все, що бажаєте, але не радьтеся з іншими людьми. Вони зіб'ють вас з вірного шляху.
Стрілець
Вдалий день, щоб поговорити з близькими відверто і залишити старі образи в минулому.
Козеріг
Зірки радять уникати гучних вечірок і заходів, а ось друзів на чаювання запросіть.
Водолій
Водоліям гороскоп на 7 січня рекомендує бути обережніше навіть з самі близькими людьми. Краще не будьте надмірно відверті, якщо не хочете проблем.
Риби
У Риб настає період любові. Якщо ви вже знайшли свою другу половинку, то значить у вашому сімейному житті настає ідилія. Одиноким Рибам світять перспективні знайомства.
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