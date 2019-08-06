Гороскоп на 7 серпня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 7 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки попереджають Овнів: 7 серпня різні справи і проблеми оточать вас з усіх боків, змусять виявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Телець

Для Тельців цей день буде вдалим в усьому, особливо в матеріальному плані. Не випускайте ініціативу з рук і не відмовляйтеся від допомоги, зайвою вона не буде.

Близнюки

Близнюкам 7 серпня слід достатньо часу відвести для турботи про своє здоров'я. Подумайте, чи не варто переглянути вам режим дня, харчування та звички. Зірки сприятимуть змінам.

Рак

Раки, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні у словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Лев

Левам 7 серпня варто побути наодинці із собою і помедитувати. Це допоможе вам зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які вас турбують.

Діва

Діви, в цей день колега виявлятиме до вас підвищену увагу і навіть запросить на побачення. Також ви можете зустріти давнього знайомого на вулиці.

Терези

Терези, нові перспективні плани змінять стиль і рівень вашої роботи, можливо, вам запропонують брати участь у спільному проекті, що обіцяє непогані доходи.

Скорпіон

7 серпня Скорпіонам необхідно подбати про те, щоб мати приємний зовнішній вигляд і гарний настрій. Якщо втома все ж дасть знати про себе, спробуйте освіжитися в басейні або на тривалій прогулянці.

Стрілець

7 серпня у Стрільців радості і невдачі чергуватимуться. Тому не йдіть на поводу емоцій, зберігайте спокій і дійте так, як задумали.

Козоріг

Козороги 7 серпня можуть відчувати емоційну скутість і зниження настрою. Необхідно знайти причину цього і обов'язково її усунути.

Водолій

Зірки радять Водоліям 7 серпня провести день на природі і залишити всі робочі справи на роботі. Відпочинок вам потрібен, щоб відновити свої сили і уберегти себе від нервових зривів.

Риби

Риби, 7 серпня є високі шанси, що вам захочеться ввечері більше часу побути вдома. Це й не дивно, адже це місце, де ви можете по-справжньому відновити сили.

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