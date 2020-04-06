Гороскоп на 7 квітня за картами Таро: що чекає Тельців, Дів і Козерогів

Гороскоп на 7 квітня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кого розчарування в особистому житті.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: pdgadvertising.com

Овен – Сімка Жезлів

Овни, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах та вчинках. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Телець – Вежа

Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку в розпорядок дня. Карти Таро кажуть: якщо вас будуть турбувати погані думки – включіть заспокійливу музику і спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.

Близнюки – Дама Денаріїв

Близнюки, 7 квітня вам слід робити те, що є справді важливим для вас. Відмовтеся від справ, якими ви займайтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд щодо інших залиште у минулому.

Рак – Колесо Фортуни

До заповітної мети залишається геть нічого, тому зосередьтеся і зробіть останній ривок – він може здатися складним, але результат буде того вартий.

Лев – Верховна Жриця

Ворожіння на картах Таро радить Левам уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не рекомендовані, проте легкі заняття спортом підуть вам на користь.

Діва – Зірка

7 квітня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!

Терези – Четвірка Жезлів

На Терезів 7 квітня чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Скорпіон – Колісниця

Скорпіонам 7 квітня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти їм знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.

Стрілець – Сонце

Карти Таро попереджають Стрільців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде представникам цього знаку на користь.

Козеріг – Паж Кубків

Козероги, на вас чекає 7 квітня монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.

Водолій – Блазень

Спілкування з друзями та знайомими, навіть якщо воно пройде онлайн, принесе масу позитивних емоцій та вражень і залишить яскраві спогади.

Риби – Пустельник

Рибам 7 квітня не принесе ніяких яскравих вражень. На них чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді й таке потрібно.

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