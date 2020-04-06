Гороскоп на 7 квітня за картами Таро: що чекає Тельців, Дів і Козерогів

Гороскоп на 7 квітня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кого розчарування в особистому житті.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на вівторок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
Фото: pdgadvertising.com
Овен – Сімка Жезлів
Овни, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах та вчинках. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.
Телець – Вежа
Зараз вдалий час, щоб додати корисну звичку в розпорядок дня. Карти Таро кажуть: якщо вас будуть турбувати погані думки – включіть заспокійливу музику і спробуйте зосередитися на чомусь позитивному.
Близнюки – Дама Денаріїв
Близнюки, 7 квітня вам слід робити те, що є справді важливим для вас. Відмовтеся від справ, якими ви займайтеся на показ. Лицемірство, образи, осуд щодо інших залиште у минулому.
Рак – Колесо Фортуни
До заповітної мети залишається геть нічого, тому зосередьтеся і зробіть останній ривок – він може здатися складним, але результат буде того вартий.
Лев – Верховна Жриця
Ворожіння на картах Таро радить Левам уважно прислухатися до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не рекомендовані, проте легкі заняття спортом підуть вам на користь.
Діва – Зірка
7 квітня Дівам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах. Так що готуйтеся до найкращого дня у вашому житті!
Терези – Четвірка Жезлів
На Терезів 7 квітня чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.
Скорпіон – Колісниця
Скорпіонам 7 квітня необхідно навчитися прислухатися до інтуїції. Саме вона може допомогти їм знайти правильне рішення навіть у найскладнішій ситуації.
Стрілець – Сонце
Карти Таро попереджають Стрільців, що про себе нагадає людина, з якою вони давно не бачилися. Спілкування з нею піде представникам цього знаку на користь.
Козеріг – Паж Кубків
Козероги, на вас чекає 7 квітня монотонна робота з документами. Щоб не загрузнути в рутині, не забувайте робити невеликі перерви.
Водолій – Блазень
Спілкування з друзями та знайомими, навіть якщо воно пройде онлайн, принесе масу позитивних емоцій та вражень і залишить яскраві спогади.
Риби – Пустельник
Рибам 7 квітня не принесе ніяких яскравих вражень. На них чекає звичайна робота і домашні клопоти в цей день. Що ж, іноді й таке потрібно.
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