Гороскоп на 7 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: як не потрапити в пастку

Гороскоп на завтра, 7 червня 2019 року по картах Таро обіцяє масу подій більшості з нас. Тому для всіх знаків Зодіаку п'ятницю пролетить – оглянутися не встигнете. При цьому доведеться переробити величезну кількість завдань, щоб зі спокійною душею піти у вихідні.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" ілюстратора-італійця Чіро Маркетті.

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Чи підуть по головах: самі аморальні знаки Зодіаку.

ОВЕН – Шістка Кубків

Овни – впевнені в собі і внутрішньо сильні особистості, однак при цьому вони бувають впертими. Іноді навіть занадто: просто нестерпно з такими людьми вести розмову, коли приймати рішення потрібно швидко. Подумайте про це і спробуйте змінити вашу модель поведінки. Гороскоп на п'ятницю радить вам проявляти м'якість і толерантність.

ТЕЛЕЦЬ – Колесо Фортуни

Тельці 7 червня встануть перед важливим вибором. Ймовірно, доля готує вас до нового етапу життя, тому ретельно зважуйте кожен свій крок. Не варто вдаватися до різких висловлювань, щоб не трапилося. Гороскоп на завтра застерігає вас від сварок, адже вони можуть залишити негативний слід на вашому майбутньому.

БЛИЗНЮКИ – Сонце

Сонце – неоднозначний об'єкт, який, з одного боку асоціюється з теплом і світлом, а з іншого – з пекучою і руйнівною енергією. Приблизно щось таке і буде відбуватися у вашому житті найближчим часом. Гороскоп на сьогодні радить вам бути обережними і намагатися всіма зусиллями утримати грань, щоб теплий подих вітру не перетворився в ураган.

РАК – Дев'ятка Жезлів

Раки 7 червня можуть потрапити під хвилю розчарування, проте не поспішайте вішати ніс. Іноді доля спеціально підкидає нам випробування, для того, щоб виміряти свою силу і витримку. У будь-якому випадку, гороскоп на сьогодні рекомендує Ракам не опускати руки, що б не відбулося. Доля любить сміливих, пам'ятайте про це.

ЛЕВ – Повішений

Леви 7 червня отримають своєрідний сигнал про можливі неприємності. Як то кажуть, попереджений – значить озброєний. Якщо ви будете готові до всіх проблем і сюрпризів долі – зможете з легкістю подолати всі проблеми. Гороскоп в свою чергу зазначає, що всесвіт буде цілком вам сприяти.

ДІВА – Паж Кубків

Гороскоп на завтра для Дів обіцяє їм важкий день, в першу чергу – в емоційному плані. Навіть приємні події, якщо їх занадто багато потрапляє на один момент, можуть помітно втомлювати і виснажувати емоційно. Головне – не виходьте з себе, і почуття втоми пройде саме собою. Не намагайтеся контролювати все, що навколо відбувається, так буде простіше жити.

ТЕРЕЗИ – Король Денаріїв

Терези 7 червня повністю відкриються для уроків долі, і це допоможе вам у подальшому. В емоційному плані ви помітно ослабли, тому вам буде потрібен гарт. Всесвіт підкине вам непросте випробування, але подолати його в з високо піднятою головою – справа принципу. Дерзайте!

СКОРПІОН – Віра (Верховний жрець)

Гороскоп на завтра відкриє Скорпіонам двері в світ віри і глибокого довіри. Ви дуже напружені і іноді відчуваєте спустошення, проте незабаром період складнощів закінчиться. Можливо, доведеться зробити важливий вибір і визначити пріоритети на майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ – П'ятірка Кубків

Стрільці 7 червня нарікатимуть на те, що п'ятниця виявилася для них несприятливим днем. Однак гороскоп каже, що це всього лиш тимчасові труднощі. Вас чекає смуток з натяком на перебільшення і драматизацию. Ви самі створили собі проблеми і намагаєтеся створити ще й видимість їх вирішення. Але може просто варто подивитися на це з іншого боку? У житті часто виникають труднощі, але ж можна перетворити їх подолання в захоплюючу пригоду.

КОЗЕРІГ – Дама Жезлів

У Королеви Посохів (Дама Жезлів) сильна особистість, і якщо вам випала саме ця карта – значить у вас є всі шанси завоювати цей світ. Але зробити це буде можливо, тільки якщо навчитеся слухати і чути інших. Ви часто впевнені в своїй правоті, навіть якщо це не так. Просто задумайтеся над тим, що ображаєте близьких, і якщо вони вам і справді дорогі – і вам відразу захочеться піти їм назустріч. Всесвіт оцінить добродушність.

ВОДОЛІЙ – Шістка Денаріїв

Ви втомилися від обману і інтриг, які плетуться у вас за спиною. Гороскоп радить вам подивитися прямо в очі тим, хто вас образив, тоді зможете по-справжньому оцінити ступінь негативного впливу на вас.Присікайте всі спроби принизити і образити вас, але робіть це акуратно. Тоді зможете уникнути конфліктів.

РИБИ – Сімка Мечів

Риби 7 червня відчують неприємні емоції – ви заплуталися в павутині своїх власних комплексів і наслідках необачних вчинків. Ви весь час хочете знайти легкий шлях, не напружуватися і пускаєте на самоплив навіть дуже відповідальні процеси. Така недбалість і інертність призвела вас до великих труднощів, і це буде посилюватися, якщо ви не знайдете корінь проблеми. Життя може раптово завдати удару, тому подумайте над тим, кого ви раніше образили і терміново вибачтеся. Не гнівіть долю.

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