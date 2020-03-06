Гороскоп на 7 березня за картами Таро: що чекає Козерогів, Риб і Дів

Гороскоп на 7 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Козероги й Риби. Овнам у цей день карти радять звертати увагу на слова близьких людей.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Верховна жриця

Субота для Овнів – хороший день для змін і прийняття важливих рішень. Якщо ви вже давно зважувалися на якийсь крок, 7 березня карти радять нарешті його зробити. А ось прийняти правильне рішення допоможуть ваші близькі – просто уважно прислухайтеся до їхніх слів.

Телець – Закохані

Тельцям 7 березня карти Таро рекомендують приділити особливу увагу своєму особистому життю. У самотніх представників знаку буде шанс зустріти кохання й незабаром узаконити стосунки. А тим Тельцям, хто знаходиться у відносинах, карти Таро рекомендують відверто поговорити зі своїм партнером.

Близнюки – Зірка

7 березня Близнюкам потрібно заспокоїтися і припинити хвилюватися з приводу дрібниць. Приділіть увагу своєму душевному стану. Якщо є можливість, вирушайте на природу.

Рак – Вежа

У суботу Раки можуть знайти несподіваний спосіб вирішення проблеми, яка хвилює вас протягом довгого часу. Довіртеся інтуїції – вона вас не підведе!

Лев – Утримання

Левам 7 березня карти Таро рекомендують залишатися в тіні і не привертати до себе зайвої уваги. Адже надмірна активність цього дня може викликати у оточуючих негатив і навіть агресію. Вечір краще провести в компанії друзів.

Діва – Пустельник

Якщо ви давно замислювалися про подорож, 7 березня – ідеальний день для того, щоб, якщо не відправитися в дорогу, то хоча б продумати майбутній маршрут і придбати квитки. Карти Таро кажуть, що зміни в житті не за горами.

Ваги – Колісниця

Ваги в четвер можуть зіткнутися з непорозумінням і навіть засудженням з боку близьких і друзів. Не варто засмучуватися! Карти кажуть, що ваші ідеї гідно оцінять – потрібен лише час.

Скорпіон – Імператор

7 березня фортуна буде на боці Скорпіонів. За що б ви сьогодні не взялися – все буде виходити якнайкраще. Ідеальний день для початку нового проекту, корисного знайомства або прийняття важливого рішення.

Стрілець – Комедіант

Стрільцям карти Таро рекомендують провести суботу в компанії друзів. Правда, варто уважніше ставитися до фінансів: можна витратити більше, ніж розраховували.

Козеріг – Сила

Вранці 7 березня у Козерогів буде велика спокуса вступити в суперечки з близькими, щоб відстояти свою точку зору: здається вас просто намагаються вивести з рівноваги. Наберіться терпіння, адже ввечері вас чекає приємний сюрприз.

Водолій – Місяць

Ваші успіхи не залишаться непоміченими 7 березня: чекайте привабливих ділових пропозицій. Також можлива цікава незапланована поїздка, яка принесе грошові надходження.

Риби – Світ

Риби, прийшов час діяти! Усі починання 7 березня будуть успішними і незабаром принесуть свої перші плоди. Крім того, карти рекомендують придивитися до знайомих, які нещодавно з'явилися у вашому житті, і не поспішати їм відкриватися. Можливо початок запаморочливого роману.

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