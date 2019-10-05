Гороскоп на 6 жовтня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 6 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Зірки радять Овнам 6 жовтня уникати гучних компаній і провести час наодинці з собою. Вам критично необхідний спокій і тиша, щоб розставити пріоритети і визначитися, куди рухатися в житті далі. І це стосується не тільки роботи, але й особистого життя.

Телець

Тельці, ймовірно, вас спіткає 6 жовтня велика удача. Втім, нічого не вийде без ваших зусиль — тому приступайте до кропіткої роботи без коливань і не чекайте, що хтось вручить вам скарб.

Близнюки

Гороскоп на 6 жовтня попереджає Близнюків: різні справи і проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Рак

Зірки радять Ракам 6 жовтня не засиджуватися вдома ввечері. Спробуйте знайти можливість вибратися в гості або зайнятися улюбленим хобі поза домом. У такому випадку доля може принести вам цікавий подарунок.

Лев

Леви, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах і вчинках. Можливі непорозуміння і конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Діва

Гороскоп на 6 жовтня каже, що в цей день ви будете на висоті. Увага навколишніх вам забезпечена, тому приготуйтеся до неї. Можливі несподівані зустрічі і знайомства.

Терези

На Терезів 6 жовтня чекає на рідкість спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Скорпіон

Гороскоп на 6 жовтня попереджає Скорпіонів: якщо стримувати свої емоції, можна і захворіти! Не створюйте собі внутрішніх конфліктів — будьте чесними з навколишніми і не ховайтеся за масками. Це вдалий день, щоб стати більш відкритим і висловити те, що на серце і на розумі.

Стрілець

Гороскоп на 6 жовтня обіцяє Дівам романтичний день. Можливо, ви зустрінете свою другу половинку. Є варіант, що про себе також нагадають колишні.

Козеріг

Зірки говорять, що на Козерогів чекає непростий день. Винахідливість, обережність, витримка і вміння зберігати незалежність у будь-якій ситуації — головні умови успіху.

Водолій

Водоліям 6 жовтня варто віддатися цілком і повністю почуттю, яке їх захопить. Сміливо занурюйтесь в роботу з головою — результат прийде неодмінно! Те ж саме стосується амурних справ і творчості.

Риби

Гороскоп на 6 жовтня для Риб радить присвячувати якомога більше часу відпочинку душі і тіла. Не ставте занадто глобальні цілі.

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