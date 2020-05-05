Гороскоп на 6 травня за картами Таро: кому потрібно уникати конфліктів

Гороскоп на 6 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Риби й Козероги. А ось Тельцям у цей день потрібно контролювати свої емоції.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на середу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен – Маг

Овни 6 травня можуть бути втягнуті в конфлікти, як вдома, так і на роботі. Карти рекомендують відволіктися вам від негативу. Також зверніть увагу на своє здоров'я.

Телець – Імператриця

День підходить для нових починань і реалізації давно задуманих планів. Однак гармонію 6 травня може порушити сварка з близькою людиною: сьогодні вам варто тримати емоції під контролем.

Близнюки – Закохані

У першій половині дня є ймовірність отримати побутову травму, тому проявіть особливу акуратність у поводженні з гострими предметами. Крім того, уникайте спілкування з незнайомими людьми.

Рак – Сила

6 травня Раки можуть укласти важливий контракт або успішно провести ділову зустріч. Проведіть вечір у колі близьких людей – їх порада допоможе прийняти доленосне рішення.

Лев – Правосуддя

Леви, сьогодні ваш день! На любовному фронті все стабільно добре, а на роботі до ваших ідей прислухаються. Крім того, очікується великий фінансовий прибуток.

Діва – Вежа

6 травня Дівам краще провести на самоті – не найкращий день для колективної роботи. Приділіть час творчості, а також займіться спортом.

Терези – Світ

Останнім часом вам складно стримувати себе. Однак терпіння оточуючих не вічне: незабаром ви можете зіткнутися з наслідками своєї поведінки. Можливі конфлікти на роботі.

Скорпіон – Суд

6 травня Скорпіони будуть зайняті домашніми клопотами, тому до вечора можете відчути нестачу енергії та сильну втому. Карти не рекомендують брати в борг сьогодні.

Стрілець – Сімка жезлів

Стрільцям 6 травня доведеться переглянути своє ставлення до грошей. У самотніх представників Знака з'явиться шанс зустріти свою долю. Також є ймовірність отримати підвищення на роботі.

Козеріг – Палац кубків

Несприятливий день для прийняття важливих рішень і зустрічей. Однак намагайтеся ставитися до всіх неприємностей протягом дня легко й просто. Вони не вплинуть на ваше життя, проте можуть зіпсувати настрій.

Водолій – Лицар мечів

Зміни не за горами! Карти не рекомендують обертатися назад і намагатися виправити минулі помилки. Вас чекає доленосна зустріч.

Риби – Блазень

Можливо, деякі ваші плани будуть порушені. Також не виключено, що 6 травня вам доведеться займатися монотонними й нецікавими справами. Однак вечір готує вам приємний сюрприз.