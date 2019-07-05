Гороскоп на 6 липня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 6 липня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Одного зі знаків Зодіаку чекає вельми непроста субота, а ось деяким належить провести день у млості і неробстві. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Здається, представники знаку Овен остаточно заплуталися і вже не знають, чого хочуть від життя. Однак 6 липня на вас може зійти прозріння, коли ви нарешті розберетеся в собі і розкладете всі питання по поличках.

Телець

Тельцям у суботу краще на якийсь час відмовитися від властивого їм матеріалізму і зосередитися на чомусь "високому". Ви навіть не уявляєте, які можливості можуть перед вами відкритися, якщо ви трішки стримуєте свій прагматизм і будете добрішими до людей.

Близнюки

Близнюкам 6 липня належить серйозно покопатися в собі і розібратися в цілях на найближче майбутнє. Це дуже важливо, оскільки зараз ви стоїте на роздоріжжі, яке може повести вас у дуже несподіваних напрямках.

Рак

Ракам у перший вихідний буде досить не просто. Гороскоп на 6 липня обіцяє багатьом із вас непередбачені фінансові витрати. Можливо, ви і зможете їх уникнути, але найімовірніше до кінця дня ваш гаманець неабияк схудне.

Лев

Леви опинилися в досить складному становищі. Можливо, у вас якісь неприємності з близькими? Тоді краще скоріше все обговоріть. Якщо ж вас турбують справи робочі, то відкладіть їх рішення на понеділок. Все одно зараз нічого не зробити, а вихідний собі можна зіпсувати.

Діва

Представників цього знаку чекає дуже спокійний день, а значить, ви нарешті зможете перевести дух і впорядкувати думки. А то останній тиждень вийшов непростим. Насолоджуйтесь!

Терези

Терези, до вас можуть звернутися за допомогою і ви просто не зможете не протягнути цій людині руку. Але будьте обережні, оскільки є небезпека чорної невдячності у відповідь.

Скорпіон

Якщо останнім часом у вас був важкий період, повний протиріч і суперечок, то можете заспокоїтися – з 6 липня у вас розпочинається світла смуга, яка триватиме до кінця липня. А ось потім може розпочатися період турбулентності, але поки є час для насолоди спокоєм.

Стрілець

Стрільці дуже часто занурюються в спогади про минуле, що погано позначається на їхньому теперішньому. У суботу зірки стануть так, що якщо ви зможете відмовитися від тягне вас вниз вантажу, то в найближчому майбутньому вас чекає початок дуже хорошого періоду. Не втрачайте момент.

Козеріг

Останнім часом вам складніше і складніше тримати язик за зубами. До слова, гороскоп на завтра акцентує увагу саме на цьому питанні. Іноді мовчання не просто золото, а ціла платина.

Водолій

Водолії останнім часом занадто халатно ставляться до своїх обов'язків. Причому це стосується й особистих справ, і роботи, і сімейних стосунків. Будьте обережні – ваша недбалість і неорганізованість, а також бажання уникнути проблем – основна зброя проти вас же самих.

Риби

Риби – віддані, відповідальні і практично безстрашні знаки Зодіаку. Іноді ваша сміливість і відкритість можуть дратувати інших, тому намагайтеся сьогодні стримувати пориви емоцій і не показуйте навколишнім козирі.

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