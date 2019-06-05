Гороскоп на 6 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: не злите долю

Гороскоп на завтра, 6 червня 2019 року по картах Таро готує для всіх знаків Зодіаку певні випробування. Справитися з ними – першочергове завдання для вас: доля хоче перевірити вас на міцність, щоб представити в майбутньому більш відповідальну місію.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 6 червня зіткнутися з певними труднощами. Особливо це стосуватиметься питань взаєморозуміння з близькими. Сварки і конфлікти – звичайна річ нашому житті, однак приносять вони далеко не найприємніші емоції. Гороскоп на четвер радить максимально намагатися згладжувати гострі кути.

ТЕЛЕЦЬ – Верховна Жриця

Гороскоп по картах Таро на завтра говорить про те, що вам не слід сперечатися зі своїми улюбленими людьми, інакше спровокуєте скандал. В даний час ваша половинка відчуває роздратування і причиною цього є втома. Допоможіть їй впоратися з важкою роботою і все налагодиться.

БЛИЗНЮКИ – Імператриця

Близнюки в четвер відвідають веселий захід, на якому, можливо, їм вдасться роздобути корисні зв'язки. Постарайтеся прислужувати до кожного слова, адресованому вам, так можна буде дізнатися багато цікавого. При цьому не варто базікати зайвого.

РАК – Світ

Гороскоп на сьогодні радить раків провести день спокійно і тихо. Не варто нікуди поспішати, і вже тим більше приймати необдумані та невиважені рішення. Ваша головна мета на цей день – знайти внутрішню гармонію, а того, що може вивести вас із себе, варто побоюватися і обходити стороною.

ЛЕВ – Двійка Жезлів

Леви виявляться перед нелегким вибором, який може вибити їх з звичної колії життя. Але події дадуть вам можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Реально оцінивши ситуацію ви завжди зможете уникнути поширених помилок.

ДІВА – П'ятірка Кубків

Гороскоп на четвер застерігає Дев від розчарувань і сварок. Не проявляйте зайву завзятість там, де це недоречно. Вам варто бути більш стриманим і м'яким. Будь-яке слово може не просто образити ні в чому невинну людину, а й серйозно його поранити.

ТЕРЕЗИ – Паж денаріями

Терезам гороскоп на завтра радить захистити себе від впливу оточення. Вам потрібно почати проявляти самостійність, а не перекладати свої обов'язки на інших. Якщо допустили помилку – виправте її, але самі. Якщо вам доручили зробити щось важливе, робіть це теж без стороннього втручання.

СКОРПІОН – Зірка

Гороскоп для Скорпіонів на сьогодні готує їх до довгоочікуваного тріумфу. Вихід на публіку – це завжди хвилююче і відповідально, але ви впораєтеся. Просто не бійтеся бути самі собою і тоді все вийде в кращому вигляді. При цьому зірки все ж попереджають вас: не робіть необачних вчинків.

СТРІЛЕЦЬ – Повішений

Вам доведеться розплачуватися за промахи, які ви раніше допустили через свою впертість. Навколишні іноді можуть давати дуже цінні поради, і цим вони в жодному разі не хочуть вас образити або применшити вашу важливість. Іноді хтось може абсолютно безкорисливо допомогти.

КОЗЕРІГ – Місяць

Ви багато в чому бачите підступ, навіть там, де його немає. Гороскоп на сьогодні радить Козерогам простіше поставитися до того, що відбувається навколо. Ніхто не бажає вам зла. Просто іноді зайва принциповість і підозрілість грає злий жарт з вами ж самими. Подумайте про це.

ВОДОЛІЙ – Трійка Кубків

Водолії в четвер мають задуматися про "кліматі" в ваших стосунках з коханою людиною. Якщо ви побачите, що щось змінилося, задумайтеся про корінь проблеми. Може, в цьому винні ви самі, а не хтось інший. Вас буде турбувати якесь неясне почуття невпевненості: здається, все вже не так добре, як було раніше. Але це все тимчасове явище.

РИБИ – Двійка мечів

Гороскоп на сьогодні попереджає вас про те, що все таємне рано чи пізно стає явним. Ви довгий час намагалися ховати якийсь факт зі свого життя, але правда обов'язково виллється назовні. Будьте обережні зі своїми бажаннями, інакше вони можуть привести вас до абсолютно несподіваних наслідків.

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