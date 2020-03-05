Гороскоп на 6 березня за картами Таро: Овнів чекають неприємності, а Близнюки витягнуть щасливий квиток

Гороскоп на завтра, 6 березня 2020 року, для всіх знаків Зодіаку за картами Таро попереджає Овнів про можливу небезпеку, Левам радить відпочити, а Скорпіонам натякає на великий успіх.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам докладно вивчити гороскоп на п'ятницю для кожного знака окремо. Прогноз на 6 березня зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського художника Девіда Корсі.

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Овен – Місяць

Овни в п'ятницю ризикують стати жертвами обману і нечесної гри з боку прихованих недоброзичливців. Можливо, це буде стосуватися вашої роботи. Будьте уважні і не дозволяйте нікому скидати на вас зайві обов'язки – інакше можете наробити помилок.

Телець – Пустельник

Тельцям важливо розуміти, що все, що відбувається навколо – перевірка на міцність. Ні за яких умов не опускайте руки і не закидайте те, що вже почали робити. Як би важко не було, ваші заслуги будуть помічені.

Близнюки – Шістка мечів

Гороскоп на завтра говорить Близнюкам про те, що вони витягли щасливий квиток. Всі негаразди і нервування відійдуть на другий план – просто видихніть і насолодіться внутрішньою свободою. Прийшов час перевести подих, все у вас буде добре.

Рак – Десятка жезлів

В цей день вам потрібно подумати над своїми помилками. Можливо, раніше ви повелися некоректно стосовно інших людей, і ті затаїли на вас образу. Постарайтеся не лізти в конфлікти і згладжувати всі гострі кути у спілкуванні.

Лев – Королева кубків

Гороскоп на завтра для Левів радить їм приділити час спілкуванню з рідними. Подаруйте їм свою увагу і побачите, як багато ви можете сказати один одному. Відпочиньте ввечері з тими, хто дорогий серцю.

Діва – Утримання

Дів очікує важливий вибір. Доведеться гарненько подумати, перш ніж зробити якийсь крок. Не приймайте поспішних рішень і не рубайте з плеча – зараз це абсолютно ні до чого.

Терези – Трійка мечів

Ворожіння на Таро прогнозує Терезам вдалий і дуже спокійний день. На роботі все буде проходити гладко, а ввечері ви отримаєте раптовий сюрприз від близьких друзів.

Скорпіон – Двійка денаріїв

На Скорпіонів чекає великий успіх. Раніше ви виконали велику і значиму роботу, тому ваші старання будуть помічені і гідно винагороджені. Вам залишається з гідністю прийняти всю похвалу, але й розслаблятися не варто – попереду вас чекають великі справи.

Стрілець – Королева мечів

Наразі Стрільці знаходяться в постійному стресі. Пора б подумати і про себе: не варто надриватися і стукати кулаками в зачинені двері. Ймовірно, вихід із ситуації знаходиться зовсім поруч, просто подивіться на все зз іншого боку.

Козеріг – Сила

Гороскоп на п'ятницю пророкує Козерогам вдале завершення якоїсь угоди. Вона викликала у вас великі сумніви, але при цьому принесе чималу вигоду. Подумайте над тим, як діяти в подальшому, щоб не впустити удачу.

Водолій – Імператриця

Для Водоліїв настає період духовного відродження або емоційного розвантаження. Ви зуміли розірвати низку негараздів і тепер зможете зайнятися тими справами, які принесуть задоволення і очікуваний результат.

Риби – Лицар денаріїв

Гороскоп для Риб прогнозує фінансові труднощі. Вони трохи підкосять ваш бойовий дух, але все ж необхідно взяти себе в руки і продумати всі кроки по вирішенню проблем, що виникли. Варто також тверезо оцінити всі ризики і діяти максимально грамотно та виважено.

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