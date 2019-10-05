Гороскоп на 5 жовтня 2019: кого чекає дуже важка субота

Гороскоп на 5 жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Декому в цю суботу буде дуже непросто. Які біди можуть підстерігати вас у перший вихідний і кому зі знаків Зодіаку завтра вельми пощастить? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

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Овен

Гороскоп на 5 жовтня обіцяє Овнам дуже цікавий день. Вас може чекати багато цікавих подій, а заодно ви отримаєте відмінний шанс відновити давно зіпсовані відносини.

Телець

Цієї суботи Тельців чекає дуже спокійний і розмірений день. Ви чітко спланували день і виконайте всі справи за пунктами. Ну а ввечері зможете видихнути і розслабитися.

Близнюки

А ось Близнюкам гороскоп прогнозує дуже спокійний і ледачий день. Після такого насиченого подіями тижня ви заслужили гарний розслабон, тому насолоджуйтеся.

Рак

Таке щастя не світить Ракам, які в цю суботу будуть намагатися встигнути в 100 місць одночасно. Не факт, що впораєтеся, але те що день вийде продуктивним це гарантовано.

Лев

Самотні Леви в цю суботу можуть зустріти свою любов, а ось усім зайнятим світить прекрасний день із дорогими людьми. Коротше, Леви 5 жовтня будуть у шоколаді.

Діва

У суботу Діви не будуть схильні терпіти і прощати чужі помилки. Такий уже у них вимогливий характер, а 5 жовтня ви будете сприймати все особливо гостро.

Терези

Терезам гороскоп на суботу настійно радить зайнятися ліквідацією безладу. І мова не тільки про оточуючий простір, але і ваш внутрішній стан.

Скорпіон

У Скорпіонів у суботу буде чудовий день у родинному колі. Ви зможете вдосталь відпочити, повеселитися і взагалі всіляко підзарядити батарейки.

Стрілець

У Стрільців 5 жовтня очікується дуже вдалий день. Ви зможете вирішити масу питань і справ настільки швидко, що й самі будете здивовані.

Козеріг

Зірки радять: відпочиньте і розслабтеся, робота не втече, а субота для того і створена, щоб віддаватися відпочинку і всяким приємним розвагам.

Водолій

Говоріть сьогодні всім можливостям "так". Якщо у вас є сумніви, нехай вони відійдуть у сторону.

Риби

Риби в суботу можуть потрапляти в ситуації, які будуть викликати у них дуже негативну реакцію і штовхати на радикальні вчинки. Не піддавайтеся поривам – високий ризик помилки.

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