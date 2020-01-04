Гороскоп на 5 січня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 5 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: vseua.info

Овен

Гороскоп на 5 січня каже, що не дивлячись на вихідний, вир роботи може не давати вам відпочити. Ймовірно, що до завдань вам вдасться підійти з повною відданістю та ентузіазмом, і це принесе вам ефект у вигляді подяки та винагороди.

Телець

У Тельців 5 січня буде багато енергії, особливо ближче до вечора. Використовуйте свій запал, щоб зав'язати нові відносини — романтичні або дружні, або підтримати старі.

Близнюки

Зірки говорять, що Близнюкам потрібно утриматися від необдуманих вчинків 5 січня. Намагайтеся не ризикувати. Якщо не впевнені в успіху справи, краще її не починайте.

Рак

Раки, 5 січня — хороший день для контактів. Спілкуйтеся, знайомтеся та обмінюйтеся інформацією. Вам це допоможе в майбутньому побудувати хорошу кар'єру. Вечір — відмінний період для романтики та кохання.

Лев

Зірки радять Левам 5 січня бути максимально акуратними при оплаті чого-небудь в інтернеті. Не перераховуйте гроші на карту незнайомцям! Можете зіткнутися з шахрайством і втратити більшу суму.

Діва

Діви, прийшов час активних дій. Хотіли змін в житті — вперед, у вас для цього є все необхідне. Міняйте роботу, імідж, місце проживання — все буде даватися вам легко і принесе позитивні емоції.

Терези

Терези, 5 січня — відмінний день, щоб повеселитися. Зірки радять налаштуватися на позитив і ви отримаєте багато задоволення від життя.

Скорпіон

Гороскоп на 5 січня радить Скорпіонам не відкладати важливі справи на потім, тому що вони будуть накопичуватися і потім буде важко вирішити всі за один день. Навіть якщо втомилися, будьте терплячі. Напружений період скоро пройде.

Стрілець

Стрільці, відпочиньте 5 січня. Якщо є можливість — відключіть телефон і не сідайте за ноутбук, ви занадто багато часу проводите в гаджетах, забуваючи про реальне життя.

Козеріг

Зірки говорять Козерогам: щоб неділя стала вдалою, після пробудження знайдіть кілька хвилин на себе і в спокої уявіть майбутній день — спокійний, наповнений радістю і комфортом.

Водолій

Здоров'я буде у вас 5 січня на першому місці. Тому постарайтеся приділити йому якомога більше часу і сил — спортзал, прогулянка на свіжому повітрі, правильне харчування і побільше води.

Риби

Риби, 5 січня не роздумуючи, починайте новий етап в житті. Вам вдасться заручитися позитивною енергією і силою, які допоможуть подолати перешкоди.

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