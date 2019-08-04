Гороскоп на 5 серпня 2019: на кого чекає біда в цей день

Гороскоп на 5 серпня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуване полегшення. Цей день буде досить легким, але в той же час напруженим. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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Овен

Зірки радять Овнам 5 серпня з головою зануритися в роботу. Цей день буде надзвичайно складним, але при цьому неймовірно продуктивним.

Телець

5 серпня Тельцям гороскоп рекомендує дати собі час відпочити і подумати про майбутнє. Так, в цей день вам доведеться прийняти важливе, але не дуже приємне рішення, яке може кардинально змінити ваше життя.

Близнюки

Гороскоп на 5 серпня для Близнюків рекомендує їм провести день з коханою людиною. Ви приділяєте їй занадто мало часу і це негативно позначається на ваших відносинах. Постарайтеся виправити ситуацію.

Рак

Ракам 5 серпня треба залишатися собою. Не піддавайтеся на провокації і не давайте нікому можливості маніпулювати або керувати собою.

Лев

Гороскоп на 5 серпня для Львів говорить про те, що вони можуть зустріти нового друга, який в майбутньому стане їм дуже близькою людиною. Вам слід прожити цей день так, щоб ви відчули себе максимально щасливими.

Діва

5 серпня Дівам слід поговорити з колегами. Вони затамували на вас образу і можуть спробувати зіпсувати вам відносини з керівництвом. Не відповідайте негативом на негатив, а підключіть мудрість.

Терези

Гороскоп на 5 серпня для Терезів приготував безліч пригод в цей день. Постарайтеся не розтратити енергію на зайві клопоти і не дайте нікому маніпулювати вами.

Скорпіон

5 серпня Скорпіони повинні бути максимально відповідальні. Будьте сміливими і йдіть тільки вперед не звертаючи уваги ні на кого. Вечір обов'язково проведіть зі своєю сім'єю або близькими друзями.

Стрілець

Гороскоп на 5 серпня для Стрільців радить цього знаку Зодіаку задуматися про своє майбутнє. Ви ведете себе занадто розслаблено і не думаєте про завтрашній день. Це може негативно вплинути на ваш фінансовий стан.

Козеріг

Козерогам гороскоп на 5 серпня рекомендує дати собі можливість відпочити. Прийміть важливе рішення, яке ви відкладали на потім. У цей день у ви точно зробите правильний вибір і не схибите.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв на 5 серпня радить цього знаку Зодіаку бути обережніше зі своїми бажаннями. Не намагайтеся обдурити Всесвіт. Крім того, постарайтеся бути уважнішими до оточуючих.

Риби

5 серпня Риб чекає безліч неприємних новин. Будьте готові до цього і спробуйте бути уважними до дрібниць. Також вам слід звернути увагу на своє оточення - серед близьких вам людей зачаївся недоброзичливець.

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