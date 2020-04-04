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Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів, Терезів і Скорпіонів

2.8т
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Гороскоп на 5 квітня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кому варто поберегти своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Фото: weheartit.com

Овен – Зірка

Овни, ви можете зірвати великий куш. І не важливо, яка це буде сфера – робота, будинок, фінанси або особисте життя. Головне, що день позитивний.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Телець – Утримання

День сприятливий для тренування сили волі та внутрішньої стійкості. Ворожіння на картах Таро рекомендує відмовитися від сумнівних онлайн-покупок, щоб не наштовхнутися на шахраїв.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Близнюки – Четвірка Жезлів

5 квітня Близнюки можуть зіткнутися з перешкодами, але не варто на них надто запекло реагувати. Карти Таро радять представникам цього знаку тримати себе в руках і постаратися відволіктися, щоб знайти оптимальний вихід із ситуації.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Рак – Вежа

Ракам 5 квітня слід зробити перший крок до своєї мрії. Адже найстрашніше це почати, далі буде простіше.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Лев – Дама Денаріїв

Для Левів можливі труднощі у фінансовій сфері. Будьте ощадними та не витрачайте гроші на продукти, без яких можна обійтися.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Діва – Закохані

5 квітня зірки нагадають Дівам: людина, за якою ви сумуєте, теж думає про вас. Вона незабаром з'явиться у вашому житті та переверне його з ніг на голову. Ви будете дуже щасливі.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Терези – Колесо Фортуни

На роботі все буде йти як по маслу. Ближче до вечора у вас виникне ідея приготувати страву, яку ви ніколи не робили. Запасіться чимось смачненьким на десерт і хорошим серіалом.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Скорпіон – Лицар Мечів

Скорпіони, не думайте про проблеми з минулого. Краще сконцентруйтеся на поточних завданнях. Адже роботи у вас 5 квітня може бути не мало і виконати її бажано якомога краще.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Стрілець – Пустельник

На Стрільців 5 квітня може напасти хандра – не піддавайтеся і женіть її геть. Відволічіться роботою, а ввечері подивіться якийсь фільм або серіал.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Козеріг – Верховна Жриця

Козероги, ваше здоров'я вимагатиме від вас 5 квітня здорового сну, корисної їжі й трохи активності. Вам до снаги все це йому дати, головне підняти себе з дивана.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Водолій – Світ

Водолії 5 квітня будуть відчувати повну гармонію з собою та внутрішнім світом. Однак у деяких представників знаку може виникнути апатія до будь-яких справах. Зробити день яскравішим зможе спортивне навантаження.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

Риби – Паж кубків

Карти Таро радять Рибам 5 квітня не починати нові справи. Намагайтеся більше відпочивати та не навантажувати себе зайвими проблемами. Можна зайнятися переоцінкою взаємин з деякими людьми.

Гороскоп на 5 квітня за картами Таро: що чекає Овнів та Скорпіонів

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2020
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