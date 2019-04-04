Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому пощастить

Гороскоп на завтра, 5 квітня 2019 року, по картах Таро пророкує вдалий день майже для всіх знаків Зодіаку. Винятком можуть стати Терези і Риби, але тільки через власну безвідповідальність. Якщо представники цих знаків переглянуть своє ставлення до навколишнього світу – тоді їм вдасться уникнути можливих неприємностей. Але це може зажадати чималої праці.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Закохані

Карта Закохані говорить про те, що у вашому житті стався застій, зокрема, це стосується і особистого. Гороскоп на п'ятницю рекомендує представникам цього знаку переглянути свої колишні помилки і зараз же спробувати їх виправити. Тоді вирішити всі проблеми буде неймовірно легко, ви самі здивуєтеся.

ТЕЛЕЦЬ – Туз Жезлів

Туз Жезлів символізує готовність зробити вирішальний крок. Ви довго сумнівалися: чи варто приймати те чи інше рішення, боячись помилитися в своїх здогадах. Але всесвіт супроводжує вас, тому сміливо можете діяти.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Жезлів

Гороскоп на завтра говорить про те, що у ваше життя нарешті прийдуть довгоочікувані позитивні зміни. Можливо, ви просто перестанете бачити негатив там, де його немає і почнете по-іншому оцінювати те, що відбувається. Це дасть щедрі плоди в майбутньому.

РАК – Десятка Жезлів

Вам варто бути в цей день максимально уважними. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що Раки можуть пропустити важливу підказку, яка покаже як чинити в ситуації, що склалася. Тоді прийняття вірного рішення буде просто "справою техніки". Уважно поглядайте на всі боки і побачите, наскільки світ насправді простий.

ЛЕВ – Шістка Денаріїв

Левів останнім часом турбує питання матеріального достатку і забезпеченості. Зокрема, ви вважаєте, що ваші труди не оцінюють гідно. Можливо, варто трохи відпочити і перевести подих. Тоді прийде усвідомлення всіх реальних проблем, а це перший крок до їх вирішення.

ДІВА – Лицар Кубків

Лицарі в Таро символізують мінливість і нестабільність. Гороскоп на п'ятницю готує Дів до змін, швидше за все – в кращу сторону. Головне – не робіть поспішних висновків і не намагайтеся стрибнути вище власної голови – все одно у вас це не вийде. Та й не потрібно, все прийде у відведений час.

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Мечів

П'ятірка Мечів – карта протиріч. Дійсно, Терези останнім часом самі не знають, чого хочуть від життя і це їх головна проблема. Ви займаєтеся самокопанням, і робите це абсолютно марно. Наразі вас не можна назвати щасливчиком – удача відвернулася від вас, тому не варто приймати глобальних рішень в цей період.

СКОРПІОН – Четвірка Мечів

Гороскоп на завтра радить вам припинити гонку за вигаданими цілями, яку ви затіяли раніше. Ви майстерно долаєте всі проблеми, і це добре, але витрачаєте на це занадто багато сил і енергії. Можливо, не варто бігти по гвинтовим сходам вгору, якщо досить просто натиснути кнопку і викликати ліфт. Удача на вашому боці, користуйтеся цим і досягайте своїх планів легко.

СТРІЛЕЦЬ – Смерть

Смерть – це певний кінець. Але варто відзначити, що кінець далеко не завжди має сумні наслідки. Можливо, як каже гороскоп на сьогодні, вам просто вдасться відрубати від себе те, що заважало рухатися вперед. Якщо розпрощатися з власними страхами і комплексами, відчуєте величезне полегшення.

КОЗЕРІГ – Дев'ятка Кубків

Козероги починають новий виток у своєму житті. Ви переоціните своє ставлення до багатьох речей, і це дозволить визначити для себе більш важливі аспекти існування. Чітко усвідомивши, що світ сповнений фарб, а життя – нехай і випробування, але захоплююче і цікаве – ви зможете впритул зайнятися реалізацією своєї заповітної мрії. У вас все вийде, не сумнівайтеся в своїх силах.

ВОДОЛІЙ – Блазень

Карта Блазень є символом інфантильності. Іноді це корисно, а ось в деяких випадках – абсолютно недоречно. Гороскоп радить вам навчитися розмежовувати ці моменти і тоді ви не будете припускатися доленосних помилок.

РИБИ – Правосуддя

Прийшов час пожинати плоди. Якщо ви раніше комусь допомогли або зробили добру справу просто так – вам повернеться все з лишком. Точно так само йдуть справи і з поганими вчинками: все повернеться у стократ. Готуйтеся приймати удар, якщо не зумієте виправити свої ж помарки в житті.

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