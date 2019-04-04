Гороскоп на 5 квітня 2019: як не схибити перед вихідними

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця цього тижня практично для всіх знаків Зодіаку буде легкою і пройде доволі швидко. При цьому гороскоп обіцяє успіх навіть тим, кому доведеться потрудитися і затриматися на роботі. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: tennessean.com

Більше гороскопів читайте за посиланням.

ОВЕН

Овнам варто бути сьогодні трохи акуратнішими з тратою грошей, не здійснювати цієї п'ятниці незапланованих великих покупок. Краще подумайте про свій бізнес-план трохи пізніше, а поки можете гарненько відпочити - зробіть це! Повірте, сили вам ще знадобляться.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні Тельцям варто задуматися про те, щоб кинути шкідливі звички, або хоча б частину з них. Ніхто не говорить, що це трапиться моментально, проте прихід до цього усвідомлення - один із найважливіших кроків на шляху до зміни життя. До того ж, ваші близькі напевно підтримають таку ініціативу.

БЛИЗНЮКИ

В останній робочий день Близнюки отримають відмінний шанс довести до ладу свої проекти. До того ж, вас чекає гідна нагорода за труди. Є одне "але". Все ж про відпочинок теж не варто забувати, інакше вас перестане радувати будь-який успіх.

РАК

Ракам дуже важливо задуматися про ситуацію, яка їх так гризе останнім часом. Давно пора відпустити негативні переживання і почати життя з чистого аркуша. Чим довше ви прив'язані до нездійснених мрій або розбитих надій, тим складніше вам адекватно будувати взаємини з собою й оточуючими.

ЛЕВ

Сьогодні чудовий день, щоб зайнятися питаннями особистого життя. Відповідний момент, щоб завести новий роман або докласти зусиль для розвитку вже існуючого любовного зв'язку. Якщо ви вже пов'язані стосунками зі своїм обранцем - проведіть весь день разом, забувши про існування інших людей.

ДІВА

Дівам варто подбати не тільки про себе, а й про своїх рідних. Влаштуйте ввечері справжній сімейний вікенд - приготуйте щось смачне, організуйте вилазку в кіно, врешті решт - походіть по магазинах. Постарайтеся радувати близьких за кожну хвилину, яку ви не можете бути поруч з ними.

ТЕРЕЗИ

Зірки рекомендують Терезам сьогодні не нервувати через дрібниці і берегти здоров'я. Незважаючи на те, що сьогодні вас здатна вивести з себе будь-яка дрібниця, необхідно боротися з цим. До того ж, киньте радикальний підхід до справ - гарненько зважте всі перед тим, як приймати рішення, які стосуються не тільки вас.

СКОРПІОН

Все, що зараз необхідно Скорпіонам - це повноцінний відпочинок, бажано в компанії близьких друзів. Відкладіть прийняття важливих рішень на майбутніх себе і налаштуйтеся на позитивну хвилю. На жаль, проблеми нікуди не втечуть, але вирішувати їх набагато простіше на тверезу голову.

СТРІЛЕЦЬ

Цієї п'ятниці Стрільцям необхідно задуматися про своє здоров'ям. Почекайте з надто відвертим одягом, і взагалі на природі поводьтеся обережно. Звичайно, не хочеться просиджувати вихідні в зачиненій квартирі, але це краще, ніж потім довго і нудно бігати по лікарях.

КОЗЕРІГ

Козерогам варто трохи поміняти лінію своєї поведінки. Може, вам здається, що ви поводитеся цілком звичайно і нормально, проте з боку на вас чекає багато образ і непорозуміння. Проявіть трохи більше тактовності і ніжності, і все одразу ж стане на свої місця.

ВОДОЛІЙ

Цієї п'ятниці Водоліїв чекає приємний сюрприз, який значно вплине на життя в майбутньому. Можливо, він стосується романтичної сфери, а може буде мати відношення до робочих справ. У будь-якому випадку, не пропустіть можливість переглянути пріоритети і змінити все на краще.

РИБИ

Сьогодні Риб чекає дуже вдалий день. Спершу ви навіть не зможете повірити в те, що все, що відбувається - взагалі реально. Будьте обережні з тим, щоб затребуваність у всіх сферах життя не запаморочила вам голову і не змусила упереджено ставитися до оточуючих.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!