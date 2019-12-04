Гороскоп на 5 грудня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 5 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Четвер принесе багатьом знакам Зодіаку довгоочікуване вирішення важливих завдань. У цілому, день буде веселим і насиченим на пригоди. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Гороскоп на 5 грудня рекомендує Овнам бути уважнішими до оточення і колег. Не думайте, що вам усе зійде з рук і ваших махінацій ніхто не помітить. Пам'ятайте, що найголовніше – це чесність перед собою.

Телець

5 грудня гороскоп для Тельців рекомендує цьому знаку не думати і не концентруватися на своїх невдачах. навіть, якщо все валиться з рук – це не привід їх опускати. Будьте також трохи добрішими і тоді у вас усе вийде.

Близнюки

Близнюкам доведеться не солодко в цей день. Ваша підвищена емоційність негативно впливає на те, як ваші друзі і колеги реагують на вас. Виправте ситуацію і тоді у вас з'являться нові знайомства, від яких ви можете отримати позитивні емоції.

Рак

Гороскоп на 5 листопада радить Ракам відпустити ситуацію і плисти за течією в цей день. Подивіться в дзеркало – там ви побачите абсолютно втомлену від усього людину, якій життєво необхідний відпочинок. Так дайте їй те, чого вона потребує.

Лев

Гороскоп на 5 грудня говорить, що Левів чекає важлива і несподівана зустріч. Не бійтеся нічого і не намагайтеся втекти від проблем. У вас обов'язково все вийде, якщо ви зможете зібратися з думками і зробите все правильно.

Діва

Забудьте про проблеми і справи. Вам слід сконцентрувати увагу на собі і своїх емоціях. Не намагайтеся обманювати себе або занурюватися з головою в проблеми інших людей. Краще проживіть цей день тільки заради себе.

Терези

Незважаючи на те, що цей тиждень добігає кінця – у вас іще дуже багато справ і відпочивати вам немає коли. Концентруйтеся на роботі і на важливих завданнях. Не відкладайте нічого на потім.

Скорпіон

Ризикуйте в цей день і нічого не бійтеся. Пам'ятайте, що у вас іще є час і можливість змінити себе і навчитися чомусь новому. Постарайтеся зловити удачу і продовжити мить везіння.

Стрілець

Стрільці, 5 грудня бережіть свої нерви і не піддавайтеся на провокації. Вам не потрібно ні з ким сваритися в цей день, оскільки це може привести до великого конфлікту.

Козеріг

Гороскоп на 5 грудня 2019 року говорить про те, що Козерогам час піти у відпустку. Кидайте все і вирушайте туди, де ви ніколи не були. Нічого не бійтеся в цей день.

Водолій

Зірки радять Водоліям 5 грудня акуратніше ставитися до своїх грошей. Цілком імовірно, що ви потрапите на якісь хитрощі і втратите велику суму. Також вам необхідно розлучитися з чимось, що дорого вам.

Риби

Гороскоп на 5 грудня для Риб говорить про те, що цьому знаку час зробити вибір і перестати боятися незвіданого і нового. Рухайтеся тільки вперед і не звертайте увагу на тих, хто критикує вас.

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