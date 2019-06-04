Гороскоп на 5 червня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку: насувається хвиля невдач

Гороскоп на завтра 5 червня 2019 року, за картами Таро пророкує бурхливу діяльність таких знаків, як Телець, Скорпіон і Козеріг. Примітно, що в більшості випадків ваші дії призведуть до довгострокового успіху. Овнам і Близнюкам варто не наражатися на конфлікти.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен — Паж Кубків

Пажі в Таро — символ навчання, нових знань і цінного досвіду. Паж Кубків передбачає, що ви саме сьогодні відкриті для уроків та емоційного переродження. Якщо обставини довкола вас не вселяють надію на те, що все буде добре — підійдіть до ситуації з серцем дитини. Проявіть гнучкість, спробуйте навчитися новому відношенню до звичних речей і не робити поспішних висновків. Сприймайте все без прихованого символізму — тоді день подарує вам цінні навички.

Телець — Лицар Денаріїв

Це дуже загадкова і навіть двозначна карта. Лицар денаріїв, або як його ще називають — Рицар пентаклів, означає повільний, але впевнений прогрес. Це може бути просування в діловому житті або особистісний ріст, а також і позитивні зміни в любовній сфері. Карта символізує рух у правильному напрямку і головне, що радить гороскоп за Таро на завтра — нікуди не поспішати. Призупиніться, гарненько все обміркуйте і не приймайте поспішних рішень — ви зараз перебуваєте під потужним захистом вищих сил, тому не ризикуйте.

Близнюки — Туз Кубків

Туз Кубків символізує відкритість емоційну гармонію і душевний комфорт. Це одна із найбільш щасливих карт у колоді Таро, яка прямо кричить про те, що щастя дуже скоро постукає у ваші двері. На подієвому рівні така карта трактується як різноманітність, яка "розбавить" буденність, отже, ваш день буде дуже насиченим і багатогранним. Постарайтеся гідно прийняти всі подарунки долі: випадкові зустрічі сьогодні — не випадкові, раптові подарунки — повністю заслужені, а похвала з боку неодмінно має під собою певне підґрунтя.

Рак — Диявол

Гороскоп на середу за картами Таро попереджає Раків про небезпеку: вам випав Диявол, а це значить, що ви не дуже тримаєте під контролем ситуацію, про яку йде мова, і це може залучити масу неприємностей. Як правило, Він показує або попереджає про щось серйозне і негативне. Найчастіше він говорить про те, що ви занадто потураєте своїм слабкостям і вже давно повернули на шлях саморуйнування і деградації. Це може бути і просто поганий зовнішній вплив або якийсь внутрішній конфлікт, над вирішенням якого варто попрацювати негайно.

Лев — Маг

Карта Маг свідчить про владу. Саме сьогодні Леви можуть отримати те, чого так давно чекали. Гороскоп на сьогодні радить придивитися до знаків зверху і ретельно контролювати події, які відбуваються з вашою участю. Напружте волю і розум - тоді зможете розраховувати на щедрі подарунки долі. Однак, існує і ймовірність того, що хтось сильніший зіб'є вас із вірного шляху. У ваших руках з'явиться рідкісна можливість перетворити своє життя, перейти на якісно інший рівень буття і перевершити самого себе, але доведеться дуже постаратися, щоб не допустити помилок.

Діва — Колісниця

Таро підказує, що вам час рухатися далі. Те, про що Діви навіть думати боялися, треба втілювати в життя, інакше воно буде стояти на місці без жодних позитивних змін. Колісниця символізує гігантські прориви в роботі і в особистому житті. Всі вороги можуть бути повалені, всі наміри здійснитися, але не потрібно боятися перешкод. Вам доведеться прориватися крізь терни до зірок, але результат неодмінно виправдає всі очікування. Також ця карта може вказувати на те, що щось знайоме і звичне залишилося позаду, час викинути це з голови.

Терези — Сонце

Це прекрасна карта, яка обіцяє Терезам істотні зміни на любовному фронті. У вас з'явиться можливість вдало одружитися або ж знайти ті стосунки, до яких ви прагнули все своє життя. Карта Таро Сонце ще й позитивно впливає на роботу й означає особисті успіхи, матеріальне процвітання, щастя і задоволення. Спробуйте сповна скористатися своїми можливостями і тоді зміните своє життя на краще.

Скорпіон — Вісімка Жезлів

Це карта швидких змін, і їх причиною будете ви. Дійсно, розклад на завтра за картами Таро для Скорпіонів означає рух у правильному напрямку, тому не бійтеся робити вчинки і вимагати від долі того, на що заслужили. Сьогодні Скорпіонам віддається роль справжнього революціонера, приборкувача всіх перешкод, порушника правил і заборон. Ви - природжений боєць, якому судилося перемагати, то йдіть з повною упевненістю вперед, не озираючись на думку оточуючих.

Стрілець — Двійка кубків

Двійка кубків, яка випала Стрільцям, найчастіше є символом виникнення і становлення міцних почуттів між двома людьми. Ця карта найчастіше випадає тим, хто відчуває закоханість і говорить про те, що нарешті настає період яскравого романтичного захоплення. Ви відкриті до нових почуттів, однак будьте готові до того, що вони поглинуть вас із головою. Особливо карта обіцяє небезпеку тим, у кого вже є стосунки, оскільки швидкоплинне захоплення об'єктом симпатії може зруйнувати все, що так довго будувалося. Гороскоп на завтра попереджає, що чинити опір почуттям буде дуже важко, практично нереально, тому наберіться сил, щоб контролювати себе.

Козеріг — Віра (Верховний жрець)

Віра або Верховний жрець — досить приваблива карта для спокійних і емоційно стабільних Козерогів. Вам пророкують пошуки сенсу життя, "перевірку на міцність" ваших духовних принципів і системи цінностей. Однак, займаючись роздумами, ви нарешті-таки зможете прийти до заповітних відповідей на важливі питання. Жрець уособлює ваш чисто суб'єктивний досвід і позначає значне підвищення здібностей морального судження, тих самих, які дозволяють відрізняти добро від зла і робити правильний вибір.

Водолій — Двійка Денаріїв

Пара денаріїв символізує баланс: це вас несе між двома таборами і не можете вибрати жоден із них. Найчастіше така поведінка призводить до розпорошення власних сил і нездатності мислити об'єктивно. Постарайтеся сьогодні визначити для себе пріоритети на найближчий час і сконцентруватися на них — тільки так зможете знайти гармонію і зістрибнути з тих "гойдалок долі", які не дозволяють спокійно рухатися в одному напрямку.

Риби — Туз Мечів

Туз Мечів — це вольовий свідомий акт, здатність чітко відокремити те, чого бажаєш, від зайвого в житті. Напевно ви сьогодні зможете прийти до якогось життєво важливого висновку, і це здорово допоможе вам у майбутньому. Задумайтесь над тим, що заважало вам рухатися вперед і прийміть досить жорстке рішення з позицій сили, волі і розуму. Ви здатні на багато що, причому саме в цей день вам можуть скоритися ті цілі, яких ви не могли досягти раніше.

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