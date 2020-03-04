Гороскоп на 5 березня за картами Таро: що чекає Раків, Дів та Стрільців

Гороскоп на 5 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Раки та Стрільці. Дівам не радять у цей день вплутуватися в суперечки.

OBOZREVATEL пропонує детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Овен – Дама мечів

Четвер – не найсприятливіший день для Овнів. Ворожіння на Таро говорить про те, що вас можуть очікувати змови за спиною або якісь провокації від добре знайомих людей. Намагайтеся зберігати спокій і не робити різких рухів. Напружена ситуація зникне сама по собі.

Телець – Паж денаріїв

Гороскоп для Тельців радить у цей день максимально ретельно перевіряти інформацію і не вірити чуткам. Тим більше, не робити передчасних висновків. Дивіться на все, що відбувається навколо, максимально тверезо.

Близнюки – Десятка кубків

Вам варто уважніше ставитися до близьких людей. Іноді вас несе з боку в бік, забуваючи про те, що насправді можете когось образити своєю байдужістю.

Рак – Двійка кубків

Ракам прийшла пора розслабитися і почати отримувати задоволення від банальних речей. Через роботу, яка звалилася на вас, ви перестали помічати все навколо. Гороскоп рекомендує трохи зменшити темп.

Лев – Четвірка кубків

Ця карта Таро означає початок чогось нового. Це можуть бути стосунки, цікава пропозиція про роботу або важливу покупку. Вам варто все максимально ретельно обмірковувати, щоб не зробити неправильний крок.

Діва – Дама денаріїв

Дівам варто бути трохи обережнішими в своїх висловлюваннях. Словом можна ранити іноді болючіше, ніж фізичним ударом, а нажити ворогів у цей період – простіше простого. Не давайте волю емоціям.

Терези – Лицар жезлів

Терезам у четвер дуже важливо звернути увагу на власне самопочуття. Якщо є найменші ознаки проблем зі здоров'ям – негайно біжіть до лікаря. Зараз ви схильні до впливу низки негативних факторів, що і може підірвати загальний стан організму.

Скорпіон – Туз денаріїв

Скорпіонам зараз, як ніколи, важлива підтримка і добре слово. Ви перебуваєте на перехресті і будь-яке рішення може стати доленосним. Розуміючи всю відповідальність ситуації, Скорпіони відчувають страх. Знайте, все ж існують люди, готові допомогти вам у будь-яку хвилину.

Стрілець – Четвірка денаріїв

Гороскоп для Стрільців рекомендує їм менше нервувати і хвилюватися. Тим більше, що приводів доля вам не підкидає – ви самі їх шукаєте. Багато проблем елементарно вирішуються без вашої участі, спробуйте хоч раз пустити все на самоплив і побачите колосальне полегшення.

Козеріг – П'ятірка жезлів

Козерогам наразі доля благоволить у всьому. Всі ваші плани та починання можуть втілитися в реальність просто силою вашого щирого бажання і без особливих зусиль. Скористайтеся цим шансом долі, він випадає в житті дуже рідко.

Водолій – Король кубків

Водоліям у четвер ворожіння на Таро пророкує бурхливий і веселий день. Відривайтеся, якщо випадає така можливість – попереду вас чекають по-справжньому наполеонівські плани, які потребуватимуть багато сил. Так що відпочивайте прямо зараз.

Риби – Паж жезлів

Рибам безперечно варто переосмислити свої цінності, інакше життя заведе вас у глухий кут. Варто чесно відповісти собі на запитання, які давно крутяться в голові – тоді і зможете вирішити головну дилему.

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