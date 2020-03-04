Гороскоп на завтра, 5 березня: Близнюки йдуть на шопінг, Козероги – у світ, а Раки – в салон краси

Гороскоп на 5 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня Вероніка Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на четвер.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"Сьогодні добре зайнятися домашніми справами. Приділити час родині, родичам, мамі, дітям. Ближче до вечора можуть загостритися емоції, збільшується схильність ображатися, дратуватися. Посилюється потреба в близькості. Надайте підтримку близьким, простягніть руку допомоги своїй другій половинці", – рекомендує астрологиня Вероніка Старс.

Астрологічний прогноз для кожного знака Зодіаку на 5 березня

Овен

Для вас саме час зайнятися побутовими питаннями. Наведіть порядок вдома і на робочому місці. Приділіть увагу жінкам із вашої родини: мамі, дружині, сестрі, доньці. Добре відвідувати улюблені, давно знайомі місця, переглядати старі фотографії, влаштовувати сімейні посиденьки. Однак тримайте свої емоції у цей день під контролем.

Телець

День віщує багато спілкування і комунікації, особливо з близькими родичами. Вірогідні короткі поїздки, пересування, метушня. Добре вести переговори, здійснювати дрібні побутові покупки, а також вчитися і здобувати корисні навички.

Близнюки

Питання грошей і покупок у цей день для вас на першому плані, але не поспішайте робити дорогі придбання, особливо побутової техніки та електроніки – все ще активний ретро Меркурій. Дочекайтеся 10 березня. Постарайтеся бути більш стриманим у їжі та напоях.

Рак

Саме час зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Можна вирушати в салон краси або влаштовувати собі процедури краси на дому. Слідкуйте за своїм харчуванням. Приділіть увагу родині, коханій людині, а також розплануйте свої справи на найближчі 3 тижні.

Лев

Для вас добре буде цілий день валятися в ліжку, відпочити – не поспішайте діяти. Задумайтеся про свої подальші плани. Самота і релакс підуть вам на користь. Увечері влаштуйте собі домашній кінотеатр.

Діва

Прекрасний день для прийому друзів у себе вдома. Сьогодні добре спілкуватися з однодумцями, вести переписку в соціальних мережах. Продовжуйте працювати над своїми проєктами, розробляти нові ідеї, вести комунікацію.

Терези

День результатів. Багато що з того, над чим ви працювали останні 3 тижні, може принести свої плоди. Саме час замислитися, над чим ви хочете продовжувати працювати, а що саме варто залишити в минулому. Активний день, продовжуйте реалізовувати задумане.

Скорпіон

Відмінний день для соціальної активності, спілкування, торгівлі, угод, поїздок. Легким буде вивчення нового матеріалу, іноземних мов. Добре звертатися до вчителів за знаннями, відвідувати місця сили, відправлятися в подорожі знайомими місцями.

Стрілець

Фінансові питання зажадають вашої уваги. Вірогідні як великі доходи, так і значні інвестиції з вашого боку, але будьте стриманішими у витратах до 10 березня. Увечері влаштуйте вечерю при свічках і максимально інтимну обстановку зі своєю другою половинкою. Сьогодні вас можуть цікавити таємниці та чужі секрети.

Козеріг

Сьогодні не варто нариватися на сварку з коханими. А якщо у вас уже був до цього з кимось конфлікт, саме час його розрулити. День соціального спілкування і виходу в світ. Будьте сьогодні при параді.

Водолій

Робота, рутина – таким буде ваш день. Багато справ і обов'язків може звалитися на ваші плечі, а разом зі цим – нездужання і погане самопочуття. Тримайте баланс між тим, скільки ви працюєте і скільки відпочиваєте. Домашні тварини можуть зажадати вашої уваги.

Риби

Дуже романтичний і творчий день на вас чекає. Відвідайте святкові або концертні заходи, сходіть у театр, у ресторан. Ви можете бути активно задіяні в справах дітей або коханої людини, проявіть свою увагу, співчуття і підтримку.

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