Гороскоп на 5-11 серпня: кого чекають неприємності

У багатьох знаків Зодіаку позаду залишається напружена смуга. Цей тиждень буде наповненим дуже вдалими подіями, везіння буде супроводжувати всіх, хто активно діє, проявляє мудрість, великодушність.

За словами астролога Любові Шехматової, деяким знакам необхідно буде подумати і постаратися вирішити всі свої проблеми, пише "Golos.ua".

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ОВЕН

Не потрібно зациклюватися на різних проблемах. Весь цей тиждень буде наповнений яскравими емоціями і веселощами. Постарайтеся не порушувати правил і думайте про мораль. Крім того, вам слід прислухатися до бажань інших людей і по можливості виконувати їх.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям слід на цьому тижні приділити час своїй родині. Проводьте час з близькими, облаштовувати сімейне гніздечко, влаштуйте вечерю і запросіть усіх родичів. Тримайте під контролем свої емоції і насолоджуйтеся життям. Крім того, вам слід зайнятися самоосвітою.

БЛИЗНЮКИ

Будьте ініціативними, зав'язуйте цікаві знайомства. Спілкування з людьми піде вам на користь. Допитливість для вас зараз є фундаментальним джерелом мотивації до дій, заряджає ентузіазмом, звеличує дух, штовхаючи на масштабні справи.

РАК

Живіть на повну котушку, оптимально узгоджуючи бажання з можливостями. Ви зобов'язані слідувати тільки власним глибинним бажанням. Робіть собі приємно і не давайте нікому керувати вашими думками і діями.

ЛЕВ

Не бійтеся втратити роботу до якої прикипіли заради грошей. Більше відпочивайте і розважайтеся. Ви багато часу накопичували втому і проблеми і настала пора виплеснути їх. Не намагайтеся стрибнути вище голови на цьому тижні.

ДІВА

Смиренно все сприймайте, нікого не засуджуючи, адже треба спочатку вийняти колоду з власного ока, усвідомити допущені помилки. Якщо позбутися від самообману і помилок, то тоді настане прозріння. Ваше особисте життя наповниться щастям і радістю.

ТЕРЕЗИ

Працюйте над собою, удосконалюйтеся і тоді протекційне плече підставлять ті, хто відповідає особистому розвитку, з ким можна вести продуктивну діяльність. Якщо особисте життя зайшло в глухий кут - шукайте справу, де зможете реалізувати своє вище призначення.

СКОРПІОН

У кар'єрі та матеріальному збагаченні у вас гряде тріумфальний злет, ви вирулюєте на пікову вершину, про яку довго мріяли. Орієнтуйтеся на чужі поради, підказки, оскільки там зерна істини. Не нав'язуйте оточуючим власні переконання.

СТРІЛЕЦЬ

Сміливо виходьте на публічну арену, рекламуйте свої досягнення, таланти, "розкрутка" іміджу пройде на ура. Популярність зросте. Не заздріть, а радійте досягненням партнерів. Будь-які психологічні стреси - на благо і несуть цілющу силу.

КОЗЕРІГ

Не командуйте, уникайте реклами, сила ваша глибинна, сакральна, і її відчувають люди. Забудьте про спокій і пірніть в потік екстремальних ситуацій. При вирішенні ділових питань, йдіть назустріч вимогам ділових партнерів, оскільки сила на їхньому боці. Багатьом доведеться отримати спадок.

ВОДОЛІЙ

Ви перебуваєте в епіцентрі подій, уникайте автономних дій, сила і удача на цьому тижні буде в працьовитість, надійному згуртованому колективі. Уникайте благодійності, пам'ятайте, що будь-яка праця має справедливо оплачуватися.

РИБИ

Якщо ви бажані і затребувані - це прекрасно, але ні в якому разі не нав'язуйте свої послуги, з радістю допомагайте тільки коли просять. Тільки таким чином ваша енергія множиться, здоров'я поліпшується. Ваше завдання - стати не тільки фахівцем широкого профілю, люблячим свою справу, а й реалізувати професійне покликання.

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