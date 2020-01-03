Гороскоп на 4 січня: що чекає Левів, Раків, Дів і інші знаки зодіаку

Гороскоп на 4 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Хто буде в суботу звертати гори, а кого відвідає натхнення? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Овен

Овнам 4 січня не варто розраховувати, що їх партнери будуть тримати обіцянки. Тому вам в цей день стане в нагоді все ваше терпіння і витримка.

Телець

У Тельців 4 січня настає абсолютно сприятливий в усіх відношеннях день. Ваші ідеї будуть викликати захоплення у оточуючих, тому дерзайте.

Близнюки

Близнюки в цей день будуть сповнені енергії та сил, яких буде достатньо, щоб ви виконали відразу кілька завдань. Вашим силам позаздрять всі.

Рак

У Раків цей день пройде під знаком натхнення і творчості. Не відмовляйте в допомозі, якщо до вас хтось звернутися, доля віддасть вам за це.

Лев

Левам в суботу краще нікуди далеко не їхати. Є досить високий ризик бути обманутими. Також ви можете зайнятися вирішенням фінансових питань, тоді удача вам посміхнеться.

Діва

Перед Дівами в цей день відкриється вікно дивовижних можливостей. Ваші ідеї можуть приносити плоди, про які ви навіть не мріяли. Так що дерзайте!

Терези

У Терезів можуть виникнути конфліктні ситуації з кимось із колег. Постарайтеся тримати себе в руках, оскільки сварка може зіпсувати вам настрій на весь день.

Скорпіон

У Скорпіонів триває період затишшя і безтурботності. Ви насолоджуєтеся спокоєм і неробством. Про що ще можна мріяти?

Стрілець

У Стрільців 4 січня постане відповідним днем для поліпшення їх іміджу. Остерігайтеся конфліктів, дрібні сварки не варті ваших нервів.

Козеріг

Будьте уважні до інформації, що надходить, вона може виявитися для вас дуже важливою, цікавою і вигідною.

Водолій

В цей день на вас зійде спокій і миролюбність. В любовній сфері також спостерігається повна гармонія.

Риби

День підходить для плідного шопінгу. Пора оновити свій образ і зробити корисні покупки для дому.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся