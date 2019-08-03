Гороскоп на 4 серпня 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 3 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: ru.freepik.com

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Овен

Зірки радять Овнам 3 серпня не ховати голову в пісок, якщо на їхню долю випадуть несподівані труднощі, а братися за їхнє рішення. Виявлена ініціатива і відповідальність принесуть вам вигідні дивіденди.

Телець

3 серпня Тельцям вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Близнюки

Близнюки 3 серпня можуть зовсім не хотіти спілкуватися з навколишніми — навіть з рідними і друзями, не кажучи вже про незнайомців! Ймовірно, вам здасться, що розмови відволікають увагу від важливих питань. Тому постарайтеся усамітнитися і розібратися з завданнями, які вас турбують.

Рак

Зірки радять Ракам 3 серпня бути більш розсудливими і дбайливо ставитися до своїх фінансів. Не варто робити імпульсивні покупки. Подумайте двічі перед тим, як віддавати гроші за річ, яка вам не потрібна.

Лев

Леви, якщо відчуваєте спад — емоційний або фізичний — не беріться за нові справи, а краще знайдіть час відпочити. Якщо несподіванки і веселощі вам не до душі 3 серпня, знайдіть можливість побути наодинці.

Діва

У Дів 3 серпня нарешті з'явиться особисте життя. В цей день вам можуть зізнатися в коханні і зробити подарунок. Після цього відбудеться розмова, з якої ви дізнаєтеся, які плани будує партнер щодо ваших стосунків.

Терези

Терези, саме час зустрітися з давнім другом. Однак не варто розповідати всі свої таємниці, тримайте язик за зубами — відвертість може зіграти з вами злий жарт.

Скорпіон

3 серпня Скорпіонам необхідно набратися терпіння. Вас буде все дратувати і ви навіть не зможете виспатися. Але якщо здається, що весь світ проти вас, то варто спробувати стати його частиною, щоб було легше.

Стрілець

3 серпня на Стрільців чекає легкий і приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Козеріг

Козероги 3 серпня захочуть закритися від усіх. Ви можете і зовсім втратити інтерес до роботи, до навчання, до подальшого розвитку. Вам буде здаватися, що це все даремно. Але пам'ятайте, що шлях до зірок часто через терни.

Водолій

Гороскоп на 3 серпня обіцяє Водоліям день наповнений приємними зустрічами і новими враженнями. Не виключені нові знайомства, які змінять ваше життя на краще.

Риби

У Риб 3 серпня з'явитися можливість поліпшити взаємини з близькою людиною. Від вас будуть чекати рішучих дій, тому не втрачайте часу і зробіть перший крок.

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