Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: звідки прийдуть проблеми

Гороскоп на завтра, 4 квітня 2019 року, по картах Таро рекомендує для всіх знаків Зодіаку рекомендує бути максимально обережними, але в той же час спритнішими. Не робіть необачних кроків, тому що вони можуть привести до великих проблем. Але в той же час і не варто зволікати при прийнятті рішень.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН – Колесо Фортуни

Удача – вельми грайлива і непостійна леді, яка може дуже різко змінити своє ставлення до вас. В один час вам у всьому щастить, і в інший же мить починається смуга невдач. Якщо зробите помилку, то ця сама смуга може стартувати прямо сьогодні. Гороскоп на завтра каже, що ви зіткнетеся з ймовірними труднощами, які, до слова, виникнуть на тлі вашої самовпевненості. Ви чомусь думаєте, що все в житті має відбуватися так, як ви хочете. Так не буває.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Незабаром у вашому житті може виникнути буря, а перед нею – традиційне затишшя. Вам буде здаватися, що все в житті проходить повз вас. Але це не так, просто настав такі період, коли все повинно відбуватися своєю чергою. Чи не квапте події, тихіше їдеш – далі будеш. Незабаром у вас з'явиться багато енергії і сил на звершення нових справ, ось тільки не піддавайтеся власної ліні.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на четвер для Близнюків обіцяє якусь розвантаження, можливо, після перетину фінішної прямої по закінченню важкого випробування. Все в ваших руках, пам'ятайте про це. Якщо не будете зволікати з прийняттям рішень – станете улюбленцем всесвіту. Тоді вам все буде "по плечу".

РАК – Сімка Жезлів

Ракам варто чітко зрозуміти одну річ: іноді для того, щоб знайти бажане, варто докласти величезну кількість зусиль. Ніщо не падає просто "з неба на голову". Іноді за свої інтереси варто боротися, і боротьба може бути важкою. Але вона вам під силу. Також Ракам варто переглянути своє ставлення до оточуючих. Останнім часом ви допускаєте думки, що все проти. Чи не накручуйте себе.

ЛЕВ – Дев'ятка денаріями

Гороскоп на завтра для Львів говорить про надто завищених вимогах, які ви висуваєте в сторону оточення. При чому, часто вимоги бувають безпідставні. Пора трошки "подостить" і усвідомити, що вам ніхто нічого не винен. Все, що ви хочете отримати, треба заслужити. Це дуже проста істина, яка допоможе в майбутньому.

ДІВА – Шістка Мечів

Гороскоп на сьогодні пророкує: четвер буде нелегким, але при цьому він допоможе вам зрозуміти кілька важливих речей. По-перше, ви подивіться іншими очима на людей, які намагаються для вашого ж блага. По-друге, з'явиться можливість переоцінити відносини з тими, хто приносить в життя негатив. Все це дозволить більш ґрунтовно зайнятися важливими справами і завданнями.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріями

Ваги можуть потрапити в якусь неприємну халепу через свою легковажність і нещирість. Останнім часом ви особливо непостійні, тому раз по раз стаєте героями конфліктів. Перегляньте свою модель поведінки, інакше від вас відвернутися навіть найближчі.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце випало вам неспроста. Ймовірно, вона вкаже вам вірний шлях, слідуючи по якому, ви впевнено дійдете до своєї заповітної мети. Перешкоди, звичайно, будуть, але вам під силу їх подолати. Варто зазначити, що представники цього знака вже давно очікують якийсь подяки за свої старання. Напевно, прийшов той самий момент винагороди.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Стрільцям варто звернути увагу на свій стан: і фізичне, і духовне. Ймовірно, вас щось буквально з'їдає зсередини, але самі ви до сих пір не можете розібратися, в чому справа. Відзначимо, таке відбувається не просто так, значить раніше ви десь допустили помилку. Постарайтеся виправити її.

КОЗЕРІГ – Туз денаріями

Гороскоп на сьогодні для Козерогів обіцяє їм велике везіння в діловому житті. Ви намагалися-намагалися, багато працювали але якогось "пострілу" не відбувалося. Не впадайте у відчай, ваше від вас не втече. Ви неодмінно отримаєте те, чого заслуговуєте. Напевно, ви часто ловите себе на думці, що пора змінити щось навколо себе. Цей момент настав – дерзайте!

ВОДОЛІЙ – Шут

Водолії звикли до того, що все в житті відбувається так, як вони цього побажають. Але світ не крутиться навколо вас. День стане для вас вельми показовим: ви зрозумієте, що постійно не може бути добре. Життя вимагає змін: зважитеся на якийсь серйозний крок і тоді зрозумієте, наскільки можете перетворити все навколо себе.

РИБИ – Диявол

Він розповідає про брехню і зраду. Чекайте чогось поганого від близької вам людини, який, насправді, зовсім не той, за кого себе видає. Так, він може завдати вам відчутний удар, але якщо ви будете готові до цього, зможете відобразити атаку. Коли все маски будуть скинуті – женіть його геть зі свого життя і ніколи не пошкодуєте про скоєне.

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