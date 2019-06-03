Гороскоп на 4 червня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому не пощастить

Гороскоп на завтра, 4 червня 2019 року по картах Таро пророкує важкий день практично для всіх знаків Зодіаку, при чому як з фізичної, так і з духовної точки зору. Близнюки і Стрільці можуть стати героями конфлікту через свою впертість, а Скорпіонам і Тельцям надійде приваблива пропозиція.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

П'ятірка Жезлів – карта, яка вперто переслідує Овнів уже протягом досить тривалого періоду. Вона символізує боротьбу: внутрішню з самим собою і своїми страхами, а також з обставинами, які відбуваються у вашому житті. Гороскоп на вівторок пророкує Овнам день, наповнений суперечками, проте при цьому ви зможете з усього винести масу корисного для себе. Для Овнів усі події стануть перевіркою, в результаті якої ви досягнете важливих висновків.

ТЕЛЕЦЬ –Маг

Сьогодні Таро обіцяють вам всемогутність. На карті зображено мага, якому підпорядковані стихії, простір і час, та який навчився контролювати те, що відбувається навколо, а також свої власні бажання. Ви зможете ретельно тримати під контролем багато аспектів свого життя, але при цьому варто врахувати, що обставини будуть вам чинити опір. Можливо, за один день ви і не встигнете повністю використовувати подібні навички, але зможете довести і собі, й оточуючим, що вартуєте багато чого.

БЛІЗНЕЦИ – Трійка Кубків

Ця карта обіцяє веселощі: приємне проведення часу, багато спілкування і частувань, а також відчуття якогось свята, що наближається. Можливо, сьогодні ви опинитеся в центрі уваги і будете справжнім героєм вечора. Гороскоп на вівторок пророкує Близнюкам визнання і впевненість у своїх силах, які раптово впадуть на голову. Насолоджуйтесь цими дарами долі, але контролюйте те, що відбувається, щоб потім не стати посміховиськом.

РАК – Верховна Жриця

Вам випала карта вищого духовного знання, інтуїції і осяяня. Схоже, сьогодні вам відкриються деякі аспекти життя, про які інші навіть не здогадуються. Якесь п'яте почуття буде давати відповіді на всі питання. Причому, можливо, раніше ви шукали розгадки багато років. Сьогодні ж, як грім серед ясного неба, до вас прийде відчуття, що все було на поверхні. Гороскоп на вівторок не рекомендує займатися самокопанням.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Дев'ятка Денарїв - карта матеріального і духовного задоволення. У цей день ви будете радіти тому, що маєте, ви будете впевнені в завтрашньому дні і налаштовані оптимістично. Гороскоп на завтра каже: ви напрацювали собі позитивної енергетики на найближчий рік, тому можете дозволити собі нарешті розслабитися.

ДІВА – Трійка Жезлів

Трійка жезлів об'єднує в собі два контекстии - по-перше, це людина, яка проробила довгий і важкий шлях і досягла, нарешті, вершини, а по-друге, це той, кому з висоти відкрився широкий огляд навколишнього світу. Діви наразі досягли піку своєї величі і повністю гармонійно відчувають себе в цьому стані. Це не означає що час зупинитися назавжди, але перепочити - принципово необхідно. Гороскоп на картах Таро на вівторок радить обміркувати своє минуле, а також можна пофантазувати про майбутнє.

ТЕРЕЗИ – Двійка Мечів

Двійка Мечів символізує настання періоду пристрасті й емоційний сплеск. Ймовірно, що в ваше життя прийде нове любовне захоплення, яке затягне вас із головою. Не варто тримати в собі те, що так люто рветься назовні. Іншими словами, любовна пристрасть (та і взагалі будь-яка пристрасть) обов'язково повинна бути "виплеснута" з душі: в іншому випадку людина просто не зможе нормально жити і працювати.

СКОРПІОН – Сонце

Ця карта передбачає нагороду і впевненість у майбутньому. Гороскоп на завтра твердить вам про виконання бажань і втілення задуманих планів у життя. Швидше за все, ви отримаєте приємну новину, яка хоч і виб'є ненадовго вас зі звичної життєвої колії, але подарує воістину незабутні емоції та враження. Зокрема, вас чекає досягнення мети або матеріальний успіх, за яким послідують тріумф і публічна слава. Заслужені почесті не повинні закрутити вам голову - пам'ятайте про це і контролюйте свої емоції.

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Карта Дев'ятка Кубків позначає період, коли людина відчуває непідробну радість від усього, що відбувається навколо. Нестримні веселощі - девіз вашого вівторка, який, якщо вірити Таро, пройде легко і безтурботно. Навіть робота буде приносити задоволення, адже всі поставлені завдання будуть без праці і будь-яких перешкод вдаватися. Однак, при цьому, є ризик злякати свою удачу, яка тільки-тільки долучилася на вашу сторону. Будьте обережні і не провокуйте жодних сварок - просто слухайте і почуйте інших.

КОЗЕРІГ – Вісімка Жезлів

Цей день може стати днем ​​змін - змін на краще. Або звісток про такі зміни. Проблема, яка не вирішувалась протягом довгого часу, сьогодні вирішиться легко і просто. Все буде відбуватися швидко. Перед вами виникнуть нові перспективи, можливо, ви отримаєте цікаві пропозиції. Ретельно обмірковуйте їх, але при цьому не поспішайте відмовлятися.

ВОДОЛІЙ – Суд

Незважаючи на похмуру назву, насправді це хороша і дуже позитивна карта. У цей день може "воскреснути" щось, що ви давно "поховали". Раптово новий розвиток може отримати проект, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, коротше кажучи станеться щось таке, що дасть старт новому витку вашого життя. Крім того, сьогодні ви зможете пробачити тих, на кого тримали образу.

РИБИ – Зірка

Зірка - це карта надії, мудрості і розуміння вищих взаємозв'язків усього, що відбувається в житті. Вона вказує, що ви наразі робите або плануєте речі, результати яких виявляться лише в дуже віддаленому майбутньому, при цьому в корені змінивши ваше життя. Ймовірно, щось нове увірветься в долю, подарувавши їй абсолютно нові фарби, хоч і позбавить вас від колишнього спокою. Якщо не боїтеся майбутніх змін - тоді гороскоп на сьогодні радить вам ризикувати і насолоджуватися власним успіхом.

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