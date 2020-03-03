Гороскоп на 4 березня: Терезам і Тільцям потрібно запастися терпінням, а Рибам – упевненістю

Гороскоп на 4 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL підготувала поради на середу.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

"День енергетично потужний, але в той же час конфліктний. Постарайтеся не перенапружуватися. Не варто реагувати на провокації. Будьте обережні також, перебуваючи на висоті. Будьте уважні, спілкуючись з керівниками та старшими родичами. Спостерігайте і зробіть правильні висновки ", – порадила Інна Фатєєва.

День сприятливий для:

створення домашнього затишку, сімейних посиденьок, прогулянки біля води;

спілкування з батьками та людьми старшого покоління;

турботи про ближніх;

відвідування психолога для роботи з травмами дитинства;

покупки предметів побуту для створення комфорту вдома.

Овен

Ви, як завжди, в оптимістичному настрої і впевнені в собі. Сьогодні вас можуть всіляко провокувати, ставити під сумнів ваші благородні якості. Не реагуйте гостро. Зате на вашому боці начальство, з яким буде абсолютне взаєморозуміння.

Телець

Ви наймиролюбніші та позитивні люди на Землі, але і вас сьогодні можуть вивести з себе. Особливо ті, хто пообіцяв і не зробив. Зате ви можете познайомитися з симпатичною дівчиною чи хлопцем. Якщо ж у вас вже є близька людина, то відносини з нею будуть гармонійними.

Близнюки

У вас все на висоті. Правда, будьте уважні: через зайву метушливість ви можете щось наплутати з документами. Решта справ буде продуктивною, особливо на роботі. З друзями та однодумцями все складеться вдало. Деяких з вас може спіткати неординарна ідея.

Рак

Ви можете сьогодні бути занадто різкі і нетактовні самі того не помічаючи. На жаль, це може погано відбитися на взаєминах. Намагайтеся бути помягче і дипломатичніше!

Лев

Ви можете відчути прилив сил і бажання творити, надихати і проявляти свої благородні якості. На вас чекають оплески і повага оточуючих, вдалі договори і рішення. Ви – приклад для наслідування!

Діва

Дівам зараз непросто, їх головна планета, Меркурій, задкує. А це означає, що справи будуть гальмуватися. Але вдома на вас чекає підтримка, а друзі та колеги визнають вашу корисність.

Ваги

Типові Ваги будуть на взводі. Будь-яке слово може вивести їх з себе. Примхи і емоційність не дадуть спокійно реагувати на життєві ситуації. Близькі та рідні люди також неправильно вас зрозуміють.

Скорпіон

Ви сьогодні маєте владу над іншими. Відчуйте впевненість і всемогутність. У відносинах накриє хвиля пристрасті або ревнощів.

Стрілець

У вас сьогодні з'явиться можливість вирішити важливі справи з бухгалтерією. А ще ви захочете витратити багато грошей, відвідати ресторан або зайнятися шопінгом.

Козеріг

Козероги успішно виконають свій план, заручившись підтримкою друзів і товаришів. Радьтеся, діліться враженнями і не поспішайте з висновками!

Водолій

На вас чекають приємні неочікуваності в любовній та фінансовій сферах.

Риби

Сонячні Риби в цей день відчують себе чудово. Ви будете успішні і помітні. Проявіть свої достоїнства і побачите, як це оцінять оточуючі.

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