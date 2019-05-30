Гороскоп на 31 травня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: хто буде на коні

Гороскоп на завтра, 31 травня 2019 року по картах Таро обіцяє масу подій більшості з нас. Тому для всіх знаків Зодіаку п'ятниця пролетить – оглянутися не встигнете. При цьому доведеться переробити величезну кількість завдань, щоб зі спокійною душею піти у вихідні.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" ілюстратора-італійця Чіро Маркетті.

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Підуть по головах: найаморальніші знаки Зодіаку.

ОВЕН – Шістка Кубків

Овни – впевнені в собі і внутрішньо сильні особистості, однак при цьому вони бувають впертими. Іноді аж занадто: просто нестерпно з такими людьми вести розмову, коли приймати рішення потрібно швидко. Подумайте про це і спробуйте змінити вашу модель поведінки. Гороскоп на п'ятницю радить вам проявляти м'якість і толерантність.

ТЕЛЕЦЬ – Колесо Фортуни

Тельці 31 травня постануть перед важливим вибором. Ймовірно, доля готує вас до нового етапу життя, тому ретельно зважуйте кожен свій крок. Не варто вдаватися до різких висловлювань, щоб не трапилося. Гороскоп на завтра застерігає вас від сварок, адже вони можуть залишити негативний слід на вашому майбутньому.

БЛИЗНЮКИ – Сонце

Сонце – неоднозначний об'єкт, який з одного боку асоціюється з теплом і світлом, а з іншого – з пекучою та руйнівною енергією. Приблизно щось таке і буде відбуватися у вашому житті найближчим часом. Гороскоп на сьогодні радить вам бути обережними і намагатися всіма зусиллями утримати грань, щоб теплий подих вітру не перетворився в ураган.

РАК – Дев'ятка Жезлів

Раки 31 травня можуть потрапити під хвилю розчарування, проте не поспішайте вішати ніс. Іноді доля спеціально підкидає нам випробування, для того, щоб виміряти свою силу і витримку. У будь-якому випадку, гороскоп на сьогодні рекомендує Ракам не опускати руки, що б не трапилося. Доля любить сміливих, пам'ятайте про це.

ЛЕВ – Повішений

Висельник не є картою з трагічним змістом, це – своєрідний сигнал про можливі неприємності. Як то кажуть, попереджений – значить озброєний. Якщо ви будете готові до всіх проблем і сюрпризів долі – зможете з легкістю подолати всі проблеми. Гороскоп в свою чергу зазначає, що всесвіт буде цілком вам сприяти.

ДІВА – Паж Кубків

Гороскоп на завтра для Дів обіцяє їм важкий день, в першу чергу – в емоційному плані. Навіть приємні події, якщо їх занадто багато трапляється в один момент, можуть помітно втомлювати і виснажувати емоційно. Головне – не виходьте з себе, і почуття втоми пройде само собою. Не намагайтеся контролювати все, що навколо відбувається, так буде простіше жити.

ТЕРЕЗИ – Король денаріями

Ваги 31 травня повністю відкриються для уроків долі, і це допоможе вам у подальшому. В емоційному плані ви помітно ослабли, тому вам буде потрібно нова гарт. Всесвіт підкине вам непросте випробування, але подолати його в з високо піднятою головою – справа принципу. Дерзайте!

СКОРПІОН – Віра (Верховний жрець)

Гороскоп на завтра відкриє Скорпіонам двері в світ віри і глибокої довіри. Ви дуже напружені і іноді відчуваєте спустошення, проте незабаром період складнощів закінчиться. Можливо, доведеться зробити важливий вибір і визначити пріоритети на майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ – П'ятірка Кубків

Стрільці 31 травня будуть нарікати на те, що п'ятниця виявилася для них несприятливим днем. Однак гороскоп каже, що це всього тимчасові труднощі. Вас чекає смуток з натяком на перебільшення і драматизацію. Ви самі створили собі проблеми і намагаєтеся створити ще й видимість їх вирішення. Але може просто варто подивитися на це з іншого боку? У житті часто виникають труднощі, але ж можна перетворити їх подолання в захоплюючу пригоду.

КОЗЕРІГ – Дама Жезлів

У Королеви Посохов (Дама Жезлів) сильна особистість, і якщо вам випала саме ця карта – значить у вас є всі шанси завоювати цей світ. Але зробити це буде можливо, тільки якщо навчитеся слухати і чути інших. Ви часто впевнені в своїй правоті, навіть якщо це не так. Просто задумайтеся над тим, що ображаєте близьких, і якщо вони вам і правда дорогі – і вам відразу захочеться піти їм назустріч. Всесвіт оцінить добродушність.

ВОДОЛІЙ – Шістка Денаріїв

Ви втомилися від обману і інтриг, які плетуться у вас за спиною. Гороскоп радить вам подивитися прямо в очі тим, хто вас образив, тоді зможете по-справжньому оцінити ступінь негативного впливу на вас. Припиняйте всі спроби принизити і образити вас, але робіть це акуратно. Тоді зможете уникнути конфліктів.

РИБИ – Сімка Мечів

Риби 31 травня відчують неприємне почуття – ви заплуталися в павутині своїх власних комплексів і наслідках необачних вчинків. Ви весь час хочете знайти легкий шлях, не напружуватися і пускаєте на самоплив навіть дуже відповідальні процеси. Така недбалість і інертність призвела вас до великих труднощів, і це буде посилюватися, якщо ви не знайдете корінь проблеми. Життя може раптово завдати удару, тому подумайте над тим, кого ви раніше образили і терміново вибачитеся, не гнівіть долю.

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