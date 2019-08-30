Гороскоп на 31 серпня 2019 року: кого чекає напружена субота

Астрологи розповіли, як варто провести суботу, 31 серпня.

У цей день багатьом знакам доведеться зіткнутися з приємними турботами. Удача буде посміхатися Овнам і Козерогам, а Скорпіонів і Левів чекають яскраві пригоди. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що обіцяють зірки кожному знаку Зодіаку.

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ОВЕН

Гороскоп на суботу каже, що Овнам, імовірно, потрібно буде гарненько напружитися. День буде складатися так, що вам буде потрібно взяти на себе набагато більше відповідальності, ніж ви очікували. Втім, таким вантажем вас не злякати.

ТЕЛЕЦЬ

У суботу Тельцям вдасться провести відносно спокійний день. Останнім часом у вас видався вельми напружений період, але вже дуже скоро ви зможете видихнути і насолодитися плодами перемоги.

БЛИЗНЮКИ

Гороскоп на 31 серпня говорить, що для Близнюків настав час фінансової дисципліни. Порахуйте свої доходи і витрати, зведіть дебет із кредитом, якщо не хочете вилетіти в трубу.

РАК

У представників цього знака Зодіаку можуть бути напади тривоги. Вас буде хвилювати власний добробут, близькі і взагалі все на світі. Справитися з цими нападками допоможе сім'я.

ЛЕВ

Левів у суботу чекає якийсь новий досвід: зірки говорять, що саме в цей день ви спробуєте щось новеньке і це вам дуже навіть сподобається. Цікаво, що ж це таке буде?

ДІВА

Ця субота зажадає від Дів прояву ініціативи, яка допоможе їм заслужити довіру і повагу потрібних людей. Крім того, народженим під цим знаком потрібно буде бути обережнішими в побуті, якщо ви не хочете отримати неприємну травму.

ТЕРЕЗИ

Гарний день для вирішення сімейних питань: поговоріть зі своїми близькими, обговоріть плани на майбутнє або хоча б просто проведіть час із коханими і дітьми.

СКОРПІОН

Прогноз на цей день для Скорпіонів дуже сприятливий. Вас не будуть турбувати турботи, більше того, вдома у вас буде панувати повний штиль і спокій. Так що можна провести день спокійно і з задоволенням.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільців сьогодні очікує нелегкий день, однак вам все ж доведеться взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Останнім часом ви часто намагаєтеся ухилитися від своїх прямих обов'язків, що може розпалити суперечки з колегами або знайомими.

КОЗЕРІГ

Представників знака в суботу чекає приємний сюрприз. Можливо, він буде пов'язаний з поїздками на далекі відстані або приємними зустрічами.

ВОДОЛІЙ

У суботу настане час для серйозної розмови, від якого ви довгий час ухилялися. Наслідки можуть вам не сподобатися, але зробити це необхідно.

РИБИ

Зірки попереджають Риб про обережність у цю суботу, оскільки ви можете стати жертвою обману. Так що почекайте з новими знайомствами і романтичними зв'язками.

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