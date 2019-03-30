Гороскоп на 31 березня 2019: кому сьогодні пощастить

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.
Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.
Фото: talkofthetown.gr
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Овен
Овни, проведіть день з коханою людиною. Займіться якоюсь спільною справою — це вас зблизить.
Телець
Зірки радять: насолоджуйтеся цим днем і не думайте про справи, адже відпочивати теж потрібно.
Близнюки
Близнюки, готуйтеся до насиченого дня. Доведеться попрацювати.
Рак
Сьогодні прекрасний день для активностей. Виберіться в спортзал, басейн або на природу.
Лев
Леви, не робіть сьогодні чогось незвичного для вас, нехай день пройде за звичайним режимом.
Діва
Вам необхідна сьогодні свобода у всіх її проявах. Побудьте на самоті і постарайтеся розібратися в собі.
Терези
Терези, проведіть день з близькими. Не витрачайте час на непотрібних людей.
Скорпіон
Скорпіонам слід бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.
Стрілець
Сьогодні про себе нагадають старі друзі, яких ви давно не бачили.
Козеріг
Зірки радять: думайте про себе і про своє майбутнє. Досить розпорошуватися на пожирачів часу.
Водолій
Готуйтеся до несподіванок. Сьогодні буде багато сюрпризів.
Риби
Не беріть сьогодні кредити і не залазьте в борги. Потім буде важко повернути ці гроші.
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