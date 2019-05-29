Гороскоп на 30 травня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: залишайтеся собою

Гороскоп на завтра, 30 травня 2019 року, по картах Таро приготував ряд рекомендацій для всіх знаків Зодіаку. В першу чергу, карти радять уникати дивних знайомств і не базікати зайвого перед сторонніми. Ваша відвертість може зіграти злий жарт і спричинити за собою низку небезпек.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Рixabay

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ОВЕН – Туз Жезлів

Овнам карти Таро обіцяють насичений день, який, до слова, буде досить нелегким. Особливо його друга половина. Гороскоп на четвер для Овнів радить їм максимально сконцентруватися на робочих завданнях. Буде важко, але все за ваші труди вам же потім і воздасться.

ТЕЛЕЦЬ – Верховний Жрець

Гороскоп на сьогодні для Тельців радить уважніше ставитися до оточення. Зокрема, не варто вимагати від інших того, чого ви у відповідь їм не зможете надати. Проявіть терпіння і побачите, наскільки легше стане отримувати бажане від людей.

БЛИЗНЮКИ – Лицар Мечів

Близнюків чекає нелегка боротьба. З оточуючими або з самим собою – невідомо, все залежить від того, як раніше ви чинили в суперечливих ситуаціях. Можливо, доведеться відстоювати свою честь через неправдиві розмови. Якщо будете впевнені в собі – вийдете переможцем з будь-якої ситуації.

РАК – Трійка Мечів

Гороскоп на четвер по картах Таро для Раків готує їх до емоційного "буму". Постарайтеся не приховувати того, що відчуваєте, особливо від своїх близьких. Вони вам цілком довіряють, довіртеся і ви. Повірте, з цим зникнуть всі конфлікти і тривоги.

ЛЕВ – Король Денаріїв

Левам належить витратити багато сил і енергії на, здавалося б, абсолютно марне заняття. Але повірте, впоравшись з власними страхами і вийшовши із зони комфорту ви зможете оцінювати себе кардинально по-іншому. Це неодмінно буде вам "на руку" в подальшому.

ДІВА – Двійка Денаріїв

Гороскоп на завтра радить Дівам більш уважно подивитися навколо себе і подумати, що потрібно зробити для того, щоб життя стало яскравішим і комфортним. Можливо, варто змінити звичне коло спілкування? Або ж атмосферу навколо себе. Вирішуйте самі – варіантів буде багато.

ТЕРЕЗИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на сьогодні для Терезів підготував низку випробувань. Але подолавши їх ви помітно підніметеся в очах тих, чия думка для вас важлива. Насправді доля ніколи не підкине вам ношу, яку ви не зможете підняти. Вся справа у вашій ліні і неправильному відношенню до певної ситуації. Подумайте про це.

СКОРПІОН – Трійка Жезлів

Скорпіони останнім часом стурбовані матеріальними благами і рухаються тільки в напрямку до покращення фінансового стану. Але насправді існувати в повній мірі комфортно вам заважає духовний затиск. Розслабтеся і відпочиньте, вас чекають великі справи.

СТРІЛЕЦЬ – Світ

Гороскоп на цей день приготував сюрприз для Стрільців. Це може бути несподівана зустріч або раптовий виграш в лотерею. Але пам'ятайте, випадковості – не випадкові, тому рано чи пізно від вас зажадають чогось натомість.

КОЗЕРІГ – Диявол

Диявол – це поганий знак, але в вашому випадку це просто застереження. Гороскоп каже, що ви занадто часто самі накручуєте себе і налаштовуєтеся на неприємності. Зараз доля до вас прихильна, так що спробуйте користуватися всіма її бонусами.

ВОДОЛІЙ – Правосуддя

Правосуддя позначає торжество справедливості. Якщо вас раніше хтось образив – вам варто очікувати вибачень або якогось приємного подарунку. Якщо кривдником були ви – тоді чекайте відплати. Гороскоп на четвер каже, що будь-яку ситуацію можна виправити, якщо своєчасно вжити заходів. Подумайте про це!

РИБИ – Блазень

Блазень означає протиріччя, душевні поневіряння і чітке відчуття невизначеності. Ви немов зависли в повітрі і не знаєте, як рухатися далі. Або самі не хочете цього робити. Будь-який застій принесе збитків у ваше життя, зберіться і зробіть ривок.

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