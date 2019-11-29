Гороскоп на 30 листопада: що чекає Овнів, Близнюків і інші знаки Зодіаку

Гороскоп на 30 листопада 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Левам і Овнам цей день обіцяє труднощі, а ось деяким знакам Зодіаку буде сильно щастити. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

ОВЕН

Овнам варто трохи зупинитися і задуматися, чи все у вашому житті відбувається так, як хотіли цього ви. Вечір краще провести на свіжому повітрі.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці будуть стурбовані своїм здоров'ям і зроблять неприємне відкриття. У будь-якому випадку, навіть якщо у вас нічого не болить, краще потурбуватися станом свого здоров'я.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки сьогодні зможуть довести собі і оточуючим, що вони вміють добре працювати і виконувати поставлені завдання. Правда, рідні образяться на вас через брак уваги з вашого боку.

РАК

Ракам не варто покладатися на чужу думку, особливо, що стосується порад. Вечір краще присвятити романтиці і любові.

ЛЕВ

Левам зірки обіцяють відновлення відносин, які було розірвано не з вашої ініціативи. Схоже, у ваше життя повернеться дорога вам людина.

ДІВА

Дівам доведеться зробити вибір. Ось тільки рішення варто приймати не серцем, а головою.

ТЕРЕЗИ

Терезам не варто потурати інтересам близької людини. Сьогодні варто замислитися про свої інтереси.

СКОРПІОН

Скорпіонам не доведеться сьогодні багато працювати. Ваша друга половинка приготувала вам сюрприз.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям захочеться ризикувати, ось тільки іноді ризик буває невиправданим. Варто продумати другий план, який дозволить вам заробляти на життя.

КОЗЕРІГ

Козерогам зірки обіцяють конфлікт, з якого ви вийдете переможцем. Зверніть увагу на своє здоров'я.

ВОДОЛІЙ

Водоліям пора подумати про заняття спортом. Ви давно обіцяли собі змінити життя і почати з чистого аркуша, але хтось чи щось, постійно тягнуть вас на дно.

РИБИ

Рибам варто продемонструвати свою незалежність, інакше ви ризикуєте стати заручником неприємної ситуації.

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