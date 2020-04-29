Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток
Гороскоп на 30 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви та Терези. А ось Риби в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.
OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.
Овен – Дама Денаріїв
Овни, 30 квітня вас будуть неабияк дратувати правила, які встановили інші. Карти Таро рекомендують набиратися сміливості та відстоювати власні межі.
Телець – Сонце
30 квітня на Тельців чекає легкий та приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.
Близнюки – Лицар Мечів
Ворожіння на картах Таро радить Близнюкам 30 квітня проявляти на роботі особливий професіоналізм та не відволікатися на другорядні справи. Безвідповідальне ставлення до справ матиме сумні наслідки.
Рак – Двійка Денаріїв
На Раків 30 квітня чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.
Лев – Утримання
Леви, 30 квітня подбайте про своє здоров'я. Якщо планували почати правильно харчуватися, займатися спортом або кинути погану звичку – це хороший день для початку.
Діва – Колесо Фортуни
30 квітня можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і Дів може просто таки тягнути фліртувати.
Терези – Світ
Стабільність – головне слово для Терезів в цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не зазіхатиме.
Скорпіон – Правосуддя
Ворожіння на картах Таро радить Скорпіонам 30 квітня бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.
Стрілець – Сімка Жезлів
30 квітня Стрільці будуть відчувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні, з боку дратівливих факторів виникнути не повинно.
Козеріг – Пустельник
Козерогам 30 квітня треба розслабитися і побути на самоті. Вимкніть свій мобільний, почитайте книгу і зберіться з думками. Зараз вам це потрібно як ніколи!
Водолій – Вежа
Водолії, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах та вчинках. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.
Риби – Верховна Жриця
Ворожіння на картах Таро пророкує Рибам 30 квітня невеликі ускладнення в стосунках з начальством. Але, якщо ви поводитиметесь гідно та коректно, то конфлікт швидко владнається.