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Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

1.2т
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Гороскоп на 30 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Діви та Терези. А ось Риби в цей день можуть зіткнутися з неприємностями на роботі.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на четвер для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Фото: boostmybudget.com

Овен – Дама Денаріїв

Овни, 30 квітня вас будуть неабияк дратувати правила, які встановили інші. Карти Таро рекомендують набиратися сміливості та відстоювати власні межі.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Телець – Сонце

30 квітня на Тельців чекає легкий та приємний день, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Близнюки – Лицар Мечів

Ворожіння на картах Таро радить Близнюкам 30 квітня проявляти на роботі особливий професіоналізм та не відволікатися на другорядні справи. Безвідповідальне ставлення до справ матиме сумні наслідки.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Рак – Двійка Денаріїв

На Раків 30 квітня чекають приємні клопоти. Ви можете з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Лев – Утримання

Леви, 30 квітня подбайте про своє здоров'я. Якщо планували почати правильно харчуватися, займатися спортом або кинути погану звичку – це хороший день для початку.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Діва – Колесо Фортуни

30 квітня можливі неочікувані фінансові надходження, які вас приємно здивують. Справи любовні вдаватимуться як ніколи легко і Дів може просто таки тягнути фліртувати.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Терези – Світ

Стабільність – головне слово для Терезів в цей день. Найімовірніше, що все буде йти так, як ви планували, і на ваш комфорт і плани ніхто не зазіхатиме.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Скорпіон – Правосуддя

Ворожіння на картах Таро радить Скорпіонам 30 квітня бути дуже обережними. Уникайте поганих людей і сконцентруйтеся на позитивних думках.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Стрілець – Сімка Жезлів

30 квітня Стрільці будуть відчувати себе добре як у фізичному, так і в емоційному плані. Принаймні, з боку дратівливих факторів виникнути не повинно.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Козеріг – Пустельник

Козерогам 30 квітня треба розслабитися і побути на самоті. Вимкніть свій мобільний, почитайте книгу і зберіться з думками. Зараз вам це потрібно як ніколи!

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

Водолій – Вежа

Водолії, ваш настрій буде мінливим. Будьте обережні в словах та вчинках. Можливі непорозуміння та конфлікти з близькими на ґрунті ревнощів.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

РибиВерховна Жриця

Ворожіння на картах Таро пророкує Рибам 30 квітня невеликі ускладнення в стосунках з начальством. Але, якщо ви поводитиметесь гідно та коректно, то конфлікт швидко владнається.

Гороскоп на 30 квітня за картами Таро: на кого чекає несподіваний прибуток

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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