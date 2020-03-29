Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів, Раків і Стрільців

Гороскоп на 30 березня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кому варто поберегти своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: womensweb.in

Овен – Місяць

Овни, 30 березня ви обов'язково зможете зробити щось чудове. Це буде день, повний радості та пробудження. Усі питання вдасться вирішити згідно з вашим планом. Дозвольте собі приймати похвалу за зроблене.

Телець – Колесо Фортуни

Ця карта Таро уособлює матеріальний успіх, достаток, а також емоційне та інтелектуальне задоволення. Крім того, вона символізує фізичне здоров'я та кохання. Ваші бажання неодмінно здійсняться 30 березня, але ось гороскоп попереджає – доведеться чимось пожертвувати.

Близнюки – Четвірка Мечів

Для Близнюків цей день може виявитися досить несприятливим. Ймовірно, що будуть виникати несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Рак – Мир

На Раків 30 березня чекають приємні клопоти. Представники цього знака зможуть з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Лев – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що 30 березня може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтеся, що ви проаналізували своє рішення і приймаєте його виважено.

Діва – Дама Денаріїв

Діви, якщо ви давно задумували втілення непростої справи – саме час взятися за неї. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Терези – Закохані

Ворожіння на Таро каже, що Терезам 30 березня слід більшу частину часу провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Скорпіон – Лицар Денаріїв

Скорпіони, найімовірніше, ви 30 березня відчуєте апатію і занепад сил. Але руки опускати не варто – такий стан триватиме недовго, і ви зможете швидко повернути собі бойовий настрій.

Стрілець – Вежа

Стрільцям 30 березня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе представникам цього знаку зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Козеріг – Туз Мечів

Козероги, 30 березня подбайте про своє здоров'я. Якщо планували почати правильно харчуватися, займатися спортом або кинути погану звичку – це хороший день для початку.

Водолій – Паж Кубків

Карти Таро кажуть, що на Водоліїв чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберігати мир в сім'ї.

Риби – Король Денаріїв

Рибам 30 березня варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання і наміри. Трошки амбітності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

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