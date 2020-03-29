Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів, Раків і Стрільців

1.5т
Читати матеріал російською

Гороскоп на 30 березня 2020 року картах Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кому варто поберегти своє здоров'я.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Фото: womensweb.in

Овен – Місяць

Овни, 30 березня ви обов'язково зможете зробити щось чудове. Це буде день, повний радості та пробудження. Усі питання вдасться вирішити згідно з вашим планом. Дозвольте собі приймати похвалу за зроблене.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Телець – Колесо Фортуни

Ця карта Таро уособлює матеріальний успіх, достаток, а також емоційне та інтелектуальне задоволення. Крім того, вона символізує фізичне здоров'я та кохання. Ваші бажання неодмінно здійсняться 30 березня, але ось гороскоп попереджає – доведеться чимось пожертвувати.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

БлизнюкиЧетвірка Мечів

Для Близнюків цей день може виявитися досить несприятливим. Ймовірно, що будуть виникати несподівані проблеми, для вирішення яких потрібно проявити максимальну розважливість і стриманість.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Рак – Мир

На Раків 30 березня чекають приємні клопоти. Представники цього знака зможуть з головою зануритися в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Лев – Верховна Жриця

Карти Таро кажуть, що 30 березня може виникнути ситуація, в якій вам доведеться зробити важливий вибір. Заздалегідь переконайтеся, що ви проаналізували своє рішення і приймаєте його виважено.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Діва – Дама Денаріїв

Діви, якщо ви давно задумували втілення непростої справи – саме час взятися за неї. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

ТерезиЗакохані

Ворожіння на Таро каже, що Терезам 30 березня слід більшу частину часу провести з коханою людиною, це благотворно вплине на них обох. Все інше цілком може почекати.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Скорпіон – Лицар Денаріїв

Скорпіони, найімовірніше, ви 30 березня відчуєте апатію і занепад сил. Але руки опускати не варто – такий стан триватиме недовго, і ви зможете швидко повернути собі бойовий настрій.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

СтрілецьВежа

Стрільцям 30 березня варто побути наодинці з собою і помедитувати. Це допоможе представникам цього знаку зрозуміти себе і свої бажання, отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Козеріг – Туз Мечів

Козероги, 30 березня подбайте про своє здоров'я. Якщо планували почати правильно харчуватися, займатися спортом або кинути погану звичку – це хороший день для початку.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Водолій – Паж Кубків

Карти Таро кажуть, що на Водоліїв чекає день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування відносин з колегами, друзями та намагатися зберігати мир в сім'ї.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

РибиКороль Денаріїв

Рибам 30 березня варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання і наміри. Трошки амбітності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

Гороскоп на 30 березня по картах Таро: що чекає Овнів і Стрільців

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Теги
гороскоп 2020 Таро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп