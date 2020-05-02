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Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

11.4т
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Гороскоп на 3 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку за картами Таро. Доля приготувала сюрпризи багатьом знакам, однак особливо під її приціл потрапили Овни та Діви. А ось Козерогам в цей день потрібно бути акуратними та зібраними.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на неділю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Фото: forbes.com

Овен – Вежа

Овни, 3 травня вам варто ризикувати в якійсь справі по бізнесу. Адже карти Таро говорять, що ризик буде виправданий і все вийде.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Телець – Верховна Жриця

Тельці, 3 травня не бійтеся демонструвати лідерські якості. Ваша внутрішня стійкість та вроджений спокій допоможуть при вирішенні навіть найскладніших завдань.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Близнюки – Колесо Фортуни

Близнюки 3 травня можуть братися за будь-яку роботу, навчання або завдання. День буде сприятливим абсолютно для всіх сфер діяльності – від особистої до фінансової.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Рак – Лицар Мечів

У цей день через велику кількість емоційних переживань, які на вас чекають, ви можете потрапити в непросту ситуацію. Перш ніж приймати рішення, зверніться за порадою до людини, якій довіряєте.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Лев – Правосуддя

Карти Таро кажуть, що Левам потрібно присвятити цей день відпочинку, працювати можна тільки над власним духом або тілом. Зараз вдалий час для того, щоб розпрощатися з поганими звичками.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Діва – Зірка

На Дів 3 травня чекатиме на рідкість спокійний день. Тому карти Таро рекомендують насолоджуватися кожним моментом і присвятити вільний час самовдосконаленню.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Терези – Закохані

Терезам 3 травня посміхнеться фортуна на любовному фронті. І не важливо, є у вас пара чи ні. Мила розмова підніме вам настрій на довгий час, тому не соромтеся і виходьте на контакт.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Скорпіон – Пустельник

Замикатися та усамітнюватися Скорпіонам 3 травня не варто – високі шанси впасти в депресивний стан, який затягнеться на довгий період.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Стрілець – Світ

Стрільці, щоб неділя стала вдалою, після пробудження знайдіть кілька хвилин на себе і в спокої уявіть майбутній день: спокійний, наповнений радістю та комфортом.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Козеріг – Паж Кубків

Козероги, 3 травня вам може бути важко налаштуватися на роботу. Однак попрацювати все ж варто, тому що зараз поганий час для ліні. Також будьте обережні з грошима, особливо коли вирушаєте в супермаркет. Ймовірні необдумані витрати можуть вас засмутити.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Водолій – Дама Денаріїв

Водолії 3 травня будуть в центрі уваги. Комусь знадобиться ваш рада, комусь серйозніша допомога. Але вечір проведіть в спокійній обстановці.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

Риби – Колісниця

Рибам варто бути обачними зі словами. Необачно сказана гостра фраза може спровокувати конфлікт, залагоджувати який у вас не буде бажання. Тому краще двічі думайте перед тим, як сказати зайве.

Гороскоп на 3 травня за картами Таро: на кого чекають невдачі

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Таро гороскоп 2020
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