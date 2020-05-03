Гороскоп на 3 травня: як уникнути розчарувань Левам, Стрільцям і Дівам

Гороскоп на 3 травня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астрологиня ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на неділю.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей день для кожного знака Зодіаку.

Сьогодні можуть виникнути труднощі з особистими потребами і сприйняттям інформації. Постарайтеся позбутися завищених очікувань, особливо якщо мова йде про стосунки і матеріальні речі. Навчіться відокремлювати факти від вигадки, щоб уникнути розчарувань.

Овен

Цей день може призвести до спотвореного сприйняття різних думок, ситуацій або цінностей. Краще уникайте обговорення серйозних проблем.

Телець

Це час, коли бажане почне видаватися за дійсне. Зробіть все можливе, щоб уникнути втрат, помилкових обіцянок і непорозумінь з друзями.

Близнюки

Сьогодні ви можете дивитися на деякі речі через призму особистих бажань. З огляду на це, постарайтеся скорегувати свої очікування і можливості.

Рак

Це час надмірної чутливості. Незважаючи на це, постарайтеся не допустити, щоб якісь думки, ілюзії або примхи затуманили ваші судження.

Лев

Цього дня ви можете зіткнутися з невпевненістю, невизначеністю і розчаруванням. Прагніть насолоджуватися життям, уникаючи завищених очікувань.

Діва

Це час невизначеності та розчарувань. Не дозволяйте завищеним очікуванням впливати на особисті плани, обов'язки або вчинки.

Терези

Сьогодні вам буде складно зосередитися на практичних питаннях. Постарайтеся позбутися невизначеності, пов'язаної з любовними або робочими питаннями.

Скорпіон

Це емоційно складний час. Краще не приймайте ніяких остаточних рішень, оскільки сьогодні ви будете схильні неправильно розуміти ситуації.

Стрілець

Сьогоднішні енергії будуть занадто руйнівними, через що можуть виникнути певні розчарування. Спробуйте уникнути тиску на свої стосунки, мрії або плани.

Козеріг

Сьогодні ви будете емоційно вразливими. Можливо, з'явиться невизначеність, пов'язана з роботою або стосунками. Однак не поспішайте приймати важливі рішення.

Водолій

Цього дня буде складно об'єктивно оцінювати якісь плани або ситуації. Намагайтеся не покладати великі надії на щось недосяжне.

Риби

Сьогодні ви можете жадати чогось більшого, ніж зазвичай. Намагайтеся уникати емоційних крайнощів і знайдіть час, щоб зрозуміти свої справжні потреби.

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