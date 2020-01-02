Гороскоп на 3 січня: що чекає Левів, Раків, Дів та інші знаки зодіаку

Гороскоп на 3 січня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Кому в ці дні світить підвищення, а кому неочікуваний прибуток? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: pinterest.com

Овен

Гороскоп на 3 січня каже, що для Овнів цей день здається найбільш підходящим для вирішення проблем в сім'ї. Крім того, будьте обережніше з технікою, оскільки в п'ятницю високий ризик отримання травми.

Телець

У Тельців триває період післяноворічного затишшя. Ви насолоджуєтеся заслуженим спокоєм і неробством. Але такий період триватиме не вічно, скоро ви знову повернетеся в бурхливе життєве русло.

Близнюки

Близнюкам в цю п'ятницю не варто розраховувати на прибуток. Зірки говорять, що ви ще й в мінус може піти.

Рак

У Раків 3 січня настає світла смуга. Проблеми зі здоров'ям, які переслідували когось із вашої родини, зникнуть, а ви зможете сповна насолодитися підступають вихідними.

Лев

Левам астрологи радять відпочити і розслабитися, перенісши всі справи на наступний тиждень. Краще відпочиньте разом з сім'єю, погуляйте з друзями. Ви це заслужили.

Діва

У Дів можуть виникнути труднощі на роботі, оскільки ви ніяк не можете сконцентруватися на справах. Вся ваша увагу сконцентрована на особистих переживаннях.

Терези

Здоров'я нагадає Терезам про обережність і стриманість. Якщо ви зібралися на гучну гулянку, то краще будьте стриманіші

Скорпіон

Скорпіонам 3 січня слід задуматися над своєю поведінкою: можливо ви обмежили свою половинку в якійсь дрібниці? Однак ця дрібниця може боляче вдарити по закоханому в вас серцю. Тому краще компенсуйте шкоду скоріше.

Стрілець

Ризиковані фінансові вкладення можуть сильно підірвати ваше становище. Крім того, в новому 2020 році вам варто задуматися над вирішенням давно назрілої проблеми, яку ви так довго відкладали. Зараз настає хороший час для угод з нерухомістю.

Козеріг

На роботі можливі клопоти і суперечки, які не зроблять атмосферу приємніше. Але вам слід триматися осторонь від конфліктів, які вас не стосуються.

Водолій

Ви отримаєте можливість продемонструвати свої сильні сторони і привернути до себе увагу аудиторії.

Риби

На роботі рік для вас починається приємними новинами, можливо, навіть з'явиться привід відсвяткувати просування по службі.

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