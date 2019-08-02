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Гороскоп на 3 серпня 2019: на кого чекає дуже важкий день

2.4т Читати матеріал російською

Гороскоп на 3 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Декому в цю суботу буде дуже непросто. Які біди можуть підстерігати вас в перший вихідний і кому з знаків Зодіаку завтра дуже пощастить? OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Pexels.com

Pexels.com

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Овен

Цієї суботи, 3 серпня, у Овнів можуть виникнути складнощі у взаєминах, які раніше були безпроблемними. Крім того, вас можуть дуже здивувати несподіваним вчинком.

Телець

У суботу всі ваші плани полетять до біса. Але не поспішайте засмучуватися. Можливо, це й на краще, адже замість цього ви зможете провести час з близькими вам людьми. Так що хороших вихідних, Тельці.

Близнюки

Гороскоп на суботу обіцяє Близнюкам неймовірно спокійний і ледачий день. Ви зможете розслабитися, повалятися, подумати про життя, а потім знову повалятися. Ви ж про це мріяли, правда?

Рак

А ось Ракам краще налаштуватися на активне 3 серпня. Ви будете вирішувати 100 справ одночасно, але не хвилюйтеся - киплячій в вас завтра енергії вистачить навіть на те, щоб після цього марафону піти і танцювати всю ніч на диско.

Лев

Одиноким Левам в цю суботу краще не засиджуватися вдома, а йти гуляти. Висока ймовірність романтичних знайомств. Всім же зайнятим належить вирішувати побутові питання. Так, таке життя.

Діва

Завтра Діви будуть схильні до прощення. Великодушність - ваш девіз на 3 серпня. Втім, всього хорошого потрібно потроху. Якщо дасте навколишнім сісти на голову - скоро пошкодуєте.

Терези

Терезам гороскоп на 3 серпня рекомендує зайнятися наведенням порядку. І мова не тільки про побут, а й ваш внутрішній стаі. Здається, прийшла пора почистити чакри, розвантажити ауру і так далі. Терези, схоже що вам пора заглянути в бар.

Скорпіон

Завтра вас чекає сімейний день. Ви зможете провести багато часу з близькими, чого вам так не вистачало. Постарайтеся підзарядитися енергією, оскільки вас чекає багато роботи.

Стрілець

У Стрільців 3 серпня очікується дуже вдалий день. Ви зможете вирішити масу питань і справ настільки швидко, що й самі будете здивовані.

Козеріг

Зірки радять: відпочиньте і розслабтеся, робота не втече, а субота для того і створена, щоб віддаватися відпочинку і всяким приємним розвагам.

Водолій

Говоріть сьогодні всім можливостям "так". Якщо у вас є сумніви, нехай вони відійдуть в сторону.

Риби

Риби, не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться.

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