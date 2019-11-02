Гороскоп на 3 листопада 2019: кому не пощастить

Гороскоп на 3 листопада жовтня 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на цей день.

Фото: airclaws.com

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Овен

3 листопада на Овнів чекає багато спокус. Зірки говорять, що їм, ймовірно, захочеться з'їсти подвійну порцію торта або випити зайвий келих вина. Однак слід бути обережними, піддаючись таким "маленьким пристрастям". Адже це негативно може позначитися на вашій фігурі або здоров'ї. Краще влаштуйте собі розвантажувальний день.

Телець

Тельцям потрібно бути обережними 3 листопада, тому що вони можуть зіткнутися з проблемами. Не поспішайте і не турбуйтеся, якщо виявиться, що ви кудись запізнилися.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам зробити щось незвичайне 3 листопада і спробувати вирватися з рутини. Можете сміливо поекспериментувати. День гарний для будь-яких змін. Головне не просиджувати весь час на дивані.

Рак

Ракам 3 листопада знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але на вас чекає і нагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Лев

Пристрасті 3 листопада можуть загостритися, а невирішені конфлікти посилитися. Але немає нічого такого, що Леви б не змогли пережити в цей день, якщо добре постараються.

Діва

У Дів 3 листопада буде повно енергії, особливо ближче до вечора. Використовуйте свій запал, щоб зав'язати нові відносини — романтичні або дружні. У розмовах поважайте свою думку і не втрачайте її, щоб сподобатися співрозмовнику.

Терези

Гороскоп на 3 листопада говорить, що Терезам потрібно зробити всю домашню роботу вранці, а решту часу присвятити тільки собі й своїм справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.

Скорпіон

Зірки попереджають Скорпіонів: 3 листопад різні справи та проблеми оточать вас з усіх боків, змусять проявити максимальну активність і працездатність. Доведеться підкоритися.

Стрілець

День у Стрільців має всі шанси пролетіти в режимі нон-стоп: не встигнете ви закінчити одну справу, тут же з'явиться щось інше. Не турбуйтеся! Такий ритм вас підбадьорить і підніме настрій.

Козеріг

3 листопада Козерогам вдасться спіймати удачу за хвіст. Успіх буде відчуватися всюди, і в фінансових питаннях, і в романтичних справах.

Водолій

Водоліям варто бути обережним зі здоров'ям 3 листопада. Особливо пильними варто бути тим, хто має хронічні захворювання. В першу чергу стережіться стресу, який може стати головною причиною поганого самопочуття.

Риби

Риби, на вас 3 листопада може напасти хандра — не піддавайтеся і женіть її геть. Відволічіться роботою, а ввечері — зустріччю з друзями або родичами. Хороший день для творчості.

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