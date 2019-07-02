Гороскоп на 3 липня 2019 по картах Таро для всіх знаків: кого чекають сюрпризи

Гороскоп на завтра, 3 липня 2019 року по картах Таро готує для всіх знаків Зодіаку новини в діловій і особистій сферах. Доля готує вас до початку абсолютно нового періоду в житті. Низка неприємних подій вичерпається, за ними починається біла смуга

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН – Сімка денаріїв

Овни в середу будуть зайняті самокопанням і можуть потрапити під хвилю розчарувань. Гороскоп на завтра каже, що день змусить задуматися над надіями, які раніше не виправдалися. Якийсь час назад ви посіяли "насіння" – вклали сили і засоби в якусь справу. Але результату не дочекалися. Астрологи радять не панікувати – всьому свій час.

ТЕЛЕЦЬ – Десятка мечів

У середу Тельці можуть зіткнутися з небезпечною ситуацією, яка може підірвати ваш бойовий дух. Можливо, ви робите щось таке, що не подобається оточуючим. Рано чи пізно найлдется той, хто зможе "увіткнути палицю вам в колесо" і нашкодити. Але постарайтеся тримати удар максимально впевнено.

БЛИЗНЮКИ – Паж денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Близнюків обіцяє представникам цього знаку прилив фінансових коштів. При чому з найнесподіваніших джерел. але пам'ятайте, що не можна розмінюватися на дріб'язок, так як раптові гроші – це завжди ризик. А якщо ризикувати – то тільки по-крупному.

РАК – Лицар денаріїв

Раки – консервативні і часто дуже практичні люди, і ці риси, як не дивно, іноді заважають їм реалізовувати свої плани. Зрозуміло, не всім подобається, коли їм диктують, що робити в тій чи іншій ситуації. Будь-яка людина іноді потребує шалених і легковажних вчинках. Гороскоп на завтра говорить про те, що пора було б забути, що саме подумають про вас без вашого дозволу. Зробіть щось для себе.

ЛЕВ – Верховна жриця

Леви зосередилися на духовному, і, як кажуть карти Таро – це правильне рішення. Не завжди матеріальні блага здатні зробити вас щасливими, іноді варто робити ставку на емоції і почуття. Гороскоп каже, що ваше завдання на найближчий час – знайти баланс між першим і другим.

ДІВА – Дев'ятка кубків

Гороскоп на середу обіцяє Дівам яскраві емоції і насичений день: у вас виникне непереборне бажання робити щось таке, чого раніше від вас ніхто не міг очікувати. Безумовно, це принесе свої плоди, але варто враховувати, що в будь-якій ситуації необхідно мати голову на плечах. Ну і не забувати про здоровий глузд.

ТЕРЕЗИ – Десятка денаріїв

Карти Таро кажуть, що Терезам варто подумати про сімейні цінності. Ваші близькі як ніколи потребують вашої підтримки і доброго слова. Чи не порятуйте їх від цієї простої радості, інакше відносини можуть погіршитися. Особливо варто звернути увагу на те, як останнім часом з вами спілкуються рідні і улюблені. Може бути, вони давно давали вам сигнали, але ви цього вперто не помічали?

СКОРПІОН – Імператриця

Скорпіони давно очікують настання нового витка в житті, так як на попередньому вони вже реалізували весь свій потенціал. Вам вже досить довгий час здається, що ви ходите по колу і нічого цікавого і вартого навколо не відбувається. Радійте, період затишшя минув і тепер вас чекають нові захоплюючі пригоди.

СТРІЛЕЦЬ – Верховний жрець

Гороскоп на сьогодні радить Стрільцям провести цю середу максимально спокійно. Чи не мерехтіли, не квапте події і вже тим більше не робіть ризикованих ставок на що-небудь. Вам зараз важливо "залягти на дно" і вести себе якомога тихіше. Інакше ви можете злякати велику удачу.

КОЗЕРІГ – Король жезлів

Козероги відчують небувалий приплив сил, і Таро каже, що це не просто так. З'явиться стійке відчуття, що вам під силу будь-яке завдання, власне, так воно і є. Все, чого від вас вимагають – це бути уважним до оточуючих і не забувати про те, чого насправді хочете саме ви. Гороскоп на завтра радить трохи розслабитися і подумати, до якої мети йти далі.

ВОДОЛІЙ – Четвірка жезлів

Гороскоп для Водоліїв радить їм звернути увагу на ваші стосунки з коханими. Зараз настав той період, коли ви зможете зробити їх максимально гармонійними і комфортними. При цьому вам не доведеться прикладати помітних зусиль, просто підштовхніть обставини і чекайте результатів. Все відбудеться само по собі.

РИБИ – Вежа

Риби 3 липня задумаються про зміни. Мова йде не тільки про те, що ви самі можете змінити, а ще й про ті випадки, коли від вас нічого не залежить. Іноді події розвиваються дуже швидко: в один момент ви маєте всі, в інший – все втрачаєте. Не варто плакати про те, що пішло від вас останнім часом, і вже тим більше про людей. Значить, все це заважало вам продовжувати свій шлях.

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