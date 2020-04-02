Гороскоп на 3 квітня за картами Таро: що чекає Овнів, Дів і Риб

Гороскоп на 3 квітня 2020 року за картами Таро для всіх знаків Зодіаку. Карти підказали, на кого чекає удача, а кому варто бути обережнішими з грошима в цей день.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на п'ятницю для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Фото: freepik.com

Овен – Сонце

П'ятниця 3 квітня для Раків пройде в розслабленому стані та хорошому настрої. День підходить для планування проєктів до кінця року. Розкладіть по полицях все, що ви маєте встигнути зробити, аби досягнути своєї мети.

Телець – Четвірка Жезлів

3 квітня Тельцям не варто критикувати та засуджувати інших. Ворожіння на картах Таро радить: спокійно сприймайте інші точки зору – не потрібно завжди й з усіма боротися.

Близнюки – Вежа

Карти Таро кажуть, що якщо в цей день Близнюкам і прийдеться з чимось розлучитися, то з життя піде те, що вже немає жодного сенсу. Більше прислухайтеся до себе та отримаєте правильні відповіді.

Рак – Трійка Денаріїв

Раки, 3 квітня вас накриє почуття втоми та смутку. Намагайтеся не планувати важливі наради, підписання документів та прийняття нових проєктів. Краще перенесіть це на інший день.

Лев – Місяць

На Левів 3 квітня чекають приємні клопоти. Вони зможуть з головою поринуть в сімейні справи, залишивши роботу на інший день.

Діва – Колесо Фортуни

Дівам 3 квітня фортуна буде посміхатися в будь-якій сфері життя. Ті питання, які представникам цього знаку довго не давали спокою, вирішаться легко та успішно.

Терези – Закохані

3 квітня Терезам пощастить зустріти цікаву людину, з якою можна буде не тільки весело провести час, а й, можливо, зв'язати своє життя. Постарайтеся бути відкритими, ввічливими та чарівними.

Скорпіон – Дама Денаріїв

Карти Таро кажуть, що Скорпіонам знадобляться сили для того, щоб вирішити багато завдань. Але на них чекає і нагорода: романтичний вечір або ж побачення.

Стрілець – Шістка Мечів

Дуже напружений день. Можуть провалитися ділові переговори. Цілком ймовірне виникнення величезної кількості домашніх турбот, так що ви повністю поринете в їхнє вирішення.

Козеріг – Зірка

Ймовірно, що Козерогам 3 квітня на долю може випасти поява нових можливостей для кар'єрного зростання. Добре подивіться навколо і будьте уважні, щоб не упустити шанс.

Водолій – Пустельник

Ворожіння на картах Таро каже, що Тельцям 3 квітня потрібно розслабитися і побути на самоті. Вимкніть свій мобільний, почитайте книгу і зберіться з думками. Зараз вам це потрібно як ніколи!

Риби – Суд

Риби, можливо, 3 квітня вам доведеться попрощатися з кимось або чимось. Вам доведеться приймати важкі рішення і припиняти нездорові відносини. Тому йдучи, спалюйте всі мости!

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