Гороскоп на 3 квітня по картах Таро: кого чекають неприємності

Гороскоп на 3 квітня 2020 року для всіх знаків Зодіаку по картах Таро.

OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на суботу для кожного знака Зодіаку. Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

ОВЕН - Вісімка жезлів

Вісімка жезлів це карта великої сили і швидкості. Ця енергія може співвідноситися з тим, що вас оточує, або скоріше з вашими ментальними процесами, які в цей момент ефективні і продуктивні.

ТЕЛЕЦЬ – Трійка кубків

Вам випала дивовижна, але водночас сумна карта. Вітайте день, що настав, бо він сповнений дарів. Радійте життю і повноті буття, і не забудьте подякувати долі за те, що вона дала вам.

БЛИЗНЮКИ - Світ

Ця карта символізує перемогу над своїми слабкостями. Ви перестанете бути рабом своїх швидкоплинних бажань і пристрастей, не будете гнатися за привидами і знайде внутрішню рівновагу.

РАК - Повішений

Повішений – одна з найбільш таємничих і багатих асоціаціями карт. Енергія, на яку вказує ця карта, може ставитися до крайнощів. Іноді ми жертвуємо собою через почуття провини, іншими словами, зображуємо мученика. В інший час – можемо плисти проти течії. Вам варто зробити вибір і зважитися піти на зустріч своїй долі.

ЛЕВ – Лицар жезлів

Це буде складний день. Ваш темперамент дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Головне не будувати далекосяжні плани.

ДІВА - Місяць

З карти на нас дивляться собака і вовк. У вовка погляд злісний, у собаки – добрий. Ці звірі символізують два різних ставлення до підсвідомості. У вашому житті немає яскраво виражених цілей і завдань.

ТЕРЕЗИ - Король кубків

Ви повинні навчитися керувати своїми почуттями і дати їм волю. Не приховуйте емоцій. Якщо у вас перед очима буде ясна мета, ви дуже скоро переконаєтеся, що емоції і багата фантазія лише допомагають вам швидше досягти її. Можливо, завтра ви зустрінете дивного незнайомця.

СКОРПІОН - Сімка денаріїв

Ця карта говорить про чесноти терпіння. Потрібно дочекатися правильного моменту перш ніж починати діяти. Часто вибір правильного моменту може досить помітно позначитися на результаті наших зусиль.

СТРІЛЕЦЬ - Четвірка мечів

Настав час відійти від справ і відпочити. Спіть, або медитуйте, або вирушайте на прогулянку, або занурюйтесь у спогади – робіть усе, щоб дати своєму розуму відпочити від проблеми, що займає вас.

КОЗЕРІГ - Лицар мечів

Він символізує злети розуму, будь-то політ уяви або винахідливості. Ви повинні безроздільно зосередитися на своїй цілі, щоб ніщо вас не відволікало, оскільки Лицар намагається перемогти земне тяжіння чистою силою волі.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка денаріїв

Карта показує, що ви досягли успіху у створенні такого оточення, яке вам дійсно до душі. Ви багато працювали і заслужили право насолодитися результатом своїх нелегких праць. Ви залишилися одні й самі відштовхуєте допомогу.

РИБИ - Правосуддя

Правосуддя це одна з тих карт, назва яких також є гарним описом значень. Чесність, рівність і справедливість стають переважаючими принципами, з якими ви проживаєте своє життя.

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