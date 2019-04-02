Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: як уникнути неприємностей

Гороскоп на завтра, 3 квітня 2019 року, по картах Таро пророкує нелегкий день більшості знаків Зодіаку. Він буде присвячений вирішенню проблем і завдань, які встигли зібратися за останній час. Намагайтеся не відкладати важливі розмови на потім – це може привести до довгострокових конфліктів.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН – Туз денаріїв

В цей день вам слід ловити удачу – вона може випасти де завгодно. лотерейний квиток, рішення конфліктної ситуації з близькими або отриману винагороду за давно виконану роботу – ніхто не знає, звідки нагряне удача. Вибирайте те, що може стати в нагоді при здійсненні довгострокових планів, особливо у фінансовій сфері. Ви можете закласти фундамент свого нового довгострокового проекту, про що ви мріяли так довго.

ТЕЛЕЦЬ – Вісімка мечів

У цей день гороскоп на середу говорить про те, що вам слід відмовитися розваг і тугіше затягнути пояс. Можливо, ви відчуєте якісь обмеження власної свободи, але при цьому варто пам'ятати – це тільки на краще. Вас просто доля намагається захистити від необдуманих рішень.

БЛИЗНЮКИ – Лицар кубків

Лицарі – це дія, і гороскоп на сьогодні настійно рекомендує вам саме проявити активність. В якій сфері життєдіяльності – побачите абсолютно випадково, доля пошле вам впізнаваний Лицар також рекомендує вам взяти почуття в свої руки. У відносинах ми всі дуже часто виявляємо, що ми паралізовані, нерішучі, не здатні відповісти.

РАК – Дама жезлів

Ви впевнені в своїх силах, ви точно знаєте, чого хочете, і готові, якщо треба, взяти на себе найважчу частину роботи. У цей день ви готові зробити вирішальний крок. Так ви зможете захопити за собою інших, яким потрібні ваші оптимізм, підтримка і мудре керівництво. Крім того, гороскоп на завтра каже, що ви зустрінетеся з темпераментної, вольовою жінкою, яка відіграє важливу роль у вашій ситуації.

ЛЕВ – Четвірка жезлів

Гороскоп на завтра радить: не бійтеся самовиражатися і того, що вас за це "покарають". Сміливо зробіть перший крок у відносинах. Ви переконаєтеся, що вам раді. Вітайте цей день, відкиньте сумні думки і подаруйте собі букет квітів. Якщо ви вже давно відкладали якусь неприємну обов'язок, наприклад, важкий телефонну розмову – це найсприятливіший день для таких справ.

ДІВА – Десятка денаріїв

Ви можете насолоджуватися повнотою життя. Плоди дозріли і чекають лише, щоб ви прийшли і зібрали їх. Постарайтеся усвідомити ті можливості, які надає вам повсякденне життя. Якщо ви мали намір укласти угоду або зробити прибуткову операцію, то це для цього найкращий день. Все, чим ви займетеся в цей день, принесе вам не тільки прибуток, але і радість. Десятка денарієв – таємнича і дивовижна карта, яка випадає вам не так часто.

ТЕРЕЗИ – Дама мечів

Якщо ви до цього дня відчували себе обмеженим або залежним від кого то чи чогось, то тепер у вас є шанс прийняти правильне рішення і звільнитися. Але дивіться, щоб це прагнення до незалежності не вилилося у війну проти всіх і вся, яка може завести вас дуже далеко. Гороскоп на завтра по картах Таро каже, що вам має бути зустріч з розумною жінкою. Вислухайте її уважно, вона може зіграти важливу роль у вашій подальшу долю.

СКОРПІОН – Вісімка денаріїв

Гороскоп на середу радить вам розкритися і показати свої вміння. Перестаньте боятися того, як приймуть ваші ідеї. Генії теж не завжди відразу отримували похвалу. Може бути, це буде навчання або нове завдання по роботі, а може бути, і здійснення якогось бажання. Що б це не було, перспективи у вас хороші, і в кінцевому підсумку вас чекає успіх. І пам'ятайте, ваше від вас не піде.

СТРІЛЕЦЬ – Шістка кубків

Середовище може стати для вас своєрідним "днем порядку". Розберіться в собі і подумайте, від яких неприємних думок з минулого ви хочете позбутися. Минуле дасть вам рада або підказку для вашої нинішньої життя, якщо ви зустрінетеся з людиною, якого не бачили багато років або знайдете річ давно забуту або втрачену.

КОЗЕРІГ – Десятка жезлів

Цей день бажано зустріти хорошою порцією дисципліни і витримки. Цілком можливо, що вам знадобиться і те, і інше. Або ви самі візьметеся за справу, яка зажадає всіх ваших сил і навіть більше, або вам доручать справу, яке здасться вам нездійсненним. Але, якщо справа того варта, зберіться з силами і ризикніть. Десятка жезлів принесе вам удачу і рішучість.

ВОДОЛІЙ – Трійка жезлів

Трійка жезлів свідчить про те, що або у вас вже дуже міцна позиція, або сьогодні ви нарешті зійде на "плато", з якого перед вами відкриються широкі перспективи. Використовуйте ж цей шанс, щоб усвідомити свої можливості, заглянути в майбутнє і вибрати потрібні орієнтири на шляху до мети.

РИБИ – Туз кубків

Гороскоп по картах Таро каже, що для Риб середу – це день виконання бажань. Використовуйте його, щоб зробити рішучий крок або прийняти багатообіцяюче пропозиція. Можливо, ви віддасте перевагу використовувати цей день для того, щоб дозволити нарешті якусь застарілу проблему або "зарити сокиру війни", помирившись з кимось.

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